Ihailijat saavat kahden päivän ajan hyvästellä soullegenda Aretha Franklinin

Edesmenneen yhdysvaltalaisen soullegendan Aretha Franklinin kahden päivän mittaiset julkiset ruumiinvalvojaiset alkavat tänään. Laulajan maalliset jäännökset ovat nähtävissä hänen kotikaupungissaan Detroitissa afroamerikkalaisen historian museossa tänään ja huomenna keskiviikkona.

76-vuotiaana kuolleelle Franklinille voi käydä jättämässä hyvästit molempina päivinä paikallista aikaa aamuyhdeksästä iltayhdeksään. Hänet haudataan perjantaina Detroitissa. Hautajaiset vietetään nelituhatpaikkaisessa Greater Grace -temppelissä lähiomaisten ja kutsuvieraiden kesken.

Franklin kuoli 16. elokuuta kotonaan Detroitissa. Hän sairasti haimasyöpää.

Franklinin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Respect (1967), Natural Woman (1968) ja I Say a Little Prayer (1968). Hän oli ensimmäinen nainen, joka valittiin Rock and Roll Hall of Fameen (1987). Grammy-palkintoja Franklin kahmi uransa aikana kaikkiaan 18 kappaletta. Ehdolla hän oli huimat 44 kertaa.

Franklin lauloi sekä presidentti Bill Clintonin että presidentti Barack Obaman virkaanastujaisissa. Presidentti George W. Bush puolestaan myönsi vuonna 2005 Franklinille presidentin vapaudenmitalin, joka on maan korkein siviilikunniamerkki.