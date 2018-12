Ihmismieli ja monet materiaalit kiinnostavat Piia Heinävaaraa – Mielestä ja Muusta -näyttely on esillä Kuhmoisten kirjastossa

Piia Heinävaaran taideteokset lähtevät aina liikkeelle kuvasta. Usein ihan konkreettisesti valokuvasta, mutta myös kuvasta mielessä, visiosta.

– Kun kuljen luonnossa, pysähtelen ja katselen ympärilleni. Joskus huomaan kiehtovan yksityiskohdan, vaikkapa jään reunan järven rannalla. Siinä kohdassa vain on jotain erityistä. Otan valokuvan ja alan työstää sitä eteenpäin. Harvoin tiedän siinä vaiheessa, mikä lopputulos tulee olemaan, Heinävaara kertoo.

Jämsän Hassissa asuvan Heinävaaran kädenjälkeä on esillä Kuhmoisten kirjaston galleriassa aina tammikuun alkupuolelle saakka. Näyttelyn nimi, Mielestä ja Muusta, on moniulotteinen.

– Ihmismieli ja aivot kiinnostavat minua valtavasti. Minulle tekoprosessi itsessään on tärkein; miten kaikki lopulta muodostuu, nivoutuu yhteen, kasvaa kokeilujen ja sattumien kautta valmiiksi. Luovuuden ja käsillä tekemisen vaikutus hyvinvointiin on suuri, tämä on minulle rentoutuskeino.

Leikittely niin tekniikoilla kuin materiaaleillakin on Heinävaaralle ominaista. Joskus epäonnistunut teos saa uuden elämän toisen teoksen pohjana, tai kuten erään sarjan kohdalla, alkuperäinen ajatus metallilusikoiden työstämisestä muuttuukin valokuvaksi metallilusikoista.

Tauluista, installaatioista ja teksteistä koostuvan näyttelyn kaikissa teoksissa on käytetty kuvansiirtoa. Pohjana saattaa olla jätepuuta, vaneria, alumiinia tai vaikkapa metalliverkkoa. Maalaaminen, valokuvaus, piirtäminen ja materiaalien monenlainen työstäminen yhdistyvät, ja kaikki on Heinävaaran itsensä tekemää, alusta loppuun asti.

– Olen löytänyt oman juttuni, tekemisen tavan. Kuljen vapaasti erilaisia polkuja, kokeilen ja yhdistelen. Liian vakavaa ei pidä olla, myös yllätykset kuuluvat asiaan.

Näyttely avoinna 5.1. saakka.