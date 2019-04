Iiro Rantala konsertoi Suolahtisalissa torstaina – kotomaamme vuodenajoista inspiroituva Twelve Months -konsertti on heittäytyvän pianistin vastine Vivaldin vuodenajoille

Heittäytyvästä ja leikkisästä otteestaan tunnettu jazzpianisti Iiro Rantala konsertoi Suolahtisalissa to 4.4. klo 19.

Iiro Rantala on kunnianhimoinen jazzin edistäjä, joka on aina ylittänyt genrerajat naureskellen. Samoin hän tekee myös Twelve Months -konsertissa. Se on vuodenmittainen katsaus karun kotomaamme säätilaan.

Vivaldin tavoin Rantala on saanut innoituksen sävellyksiinsä vuodenajoista ja soittaa konsertissa läpi koko kalenterivuoden kaikkine neljine vuodenaikoineen, vai montako niitä Suomessa nyt onkaan.

Rantala tuli alun perin tunnetuksi Trio Töykeät kokoonpanosta, jota hän luotsasi 20 vuoden ajan. Sittemmin Rantala on luonut myös kansainvälisesti merkittävän soolouran.

To 4.4. klo 19 Iiro Rantala, Twelve Months, Suolahtisali, Sirkanpolku 3, Äänekoski. Liput 22,50 e tiketti.fi ja tuntia ennen ovelta 25 e, jos lippuja on vielä jäljellä.