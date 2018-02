Ikitie sai 13 Jussi-ehdokkuutta – enemmän kuin Tuntematon sotilas

Lisäksi Jussi-palkinnon saajaksi ovat ehdolla Armomurhaaja (5 ehdokkuutta), Kaiken se kestää (5), Miami (5), Tom of Finland (5), Joulumaa (4), Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset (2), Tokasikajuttu (2), Wendy and the Refugee Neverland (1), Hobbyhorse Revolution (1), Yösyöttö (1), Hyvä postimies (1), Pohjolan enkeli (1), Katto (1), Penelope (1), Salaviinan polttajat (1), Saatanan kanit (1). Jussi-ehdokkaat valitsee vuosittain vaihtuva, ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa.

PARAS ELOKUVA

Armomurhaaja - tuottajat Jani Pösö, Teemu Nikki

Ikitie - tuottaja Ilkka Matila

Joulumaa - tuottaja Miia Haavisto

Miami - tuottaja Miia Haavisto

Toivon tuolla puolen - Aki Kaurismäki

Tuntematon sotilas - tuottajat Aku Louhimies, Mikko Tenhunen, Miia Haavisto



OHJAUS

AJ Annila - Ikitie

Aki Kaurismäki - Toivon tuolla puolen

Aku Louhimies - Tuntematon Sotilas

Teemu Nikki - Armomurhaaja



NAISPÄÄOSA

Milka Ahlroth - Joulumaa

Krista Kosonen - Miami

Sonja Kuittinen - Miami

Pihla Viitala - Kaiken se kestää



MIESPÄÄOSA

Eero Aho - Tuntematon sotilas

Sherwan Haji - Toivon tuolla puolen

Tommi Korpela - Ikitie

Petteri Summanen - Yösyöttö



NAISSIVUOSA

Sidse Babett Knudsen - Ikitie

Malla Malmivaara - Kaiken se kestää

Hannamaija Nikander - Armomurhaaja

Anna Paavilainen - Joulumaa



MIESSIVUOSA

Hannu-Pekka Björkman - Ikitie

Tomi Enbuska - Kaiken se kestää

Aku Hirviniemi - Tuntematon sotilas

Jussi Vatanen - Tuntematon sotilas



KÄSIKIRJOITUS

Aki Kaurismäki - Toivon tuolla puolen

Inari Niemi - Joulumaa

Teemu Nikki - Armomurhaaja

Antti Tuuri, AJ Annila, Aku Louhimies - Ikitie



KUVAUS

Lasse Frank, DFF - Tom of Finland

Jarkko T. Laine - Kaiken se kestää

Mika Orasmaa - Tuntematon Sotilas

Rauno Ronkainen - Ikitie



MUSIIKKI

Tytti Arola, Minka Kuustonen, Olli Ilpo Salonen - Wendy and the Refugee Neverland

Lasse Enersen - Tuntematon sotilas

Timo Kaukolampi, Tuomo Puranen - Armomurhaaja

Ian Person, Kalle Gustafsson Järneholm, Panu Aaltio, Tuomas Kantelinen - Ikitie

ÄÄNISUUNNITTELU

Fredrik Dalenfjäll - Ikitie

Jussi Honka, Enos Desjardins - Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset

Kirka Sainio - Tuntematon Sotilas

Niklas Skarp, Christian Holm - Tom of Finland



LEIKKAUS

Samu Heikkilä - Toivon tuolla puolen

Ben Mercer - Tuntematon Sotilas

Otto Heikola, Riitta Poikselkä - Tokasikajuttu

Tambet Tasuja - Ikitie



LAVASTUSSUUNNITTELU

Saara Joro - Kaiken se kestää

Kari Kankaanpää - Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset

Kalju Kivi - Ikitie

Christian Olander - Tom of Finland



PUKUSUUNNITTELU

Tiina Kaukanen - Miami

Tiina Kaukanen - Toivon tuolla puolen

Eugen Tamberg - Ikitie

Anna Vilppunen - Tom of Finland



MASKEERAUSSUUNNITTELU

Johanna Eliason, Lars Carlsson - Tom of Finland

Marjut Samulin - Miami

Riikka Virtanen - Ikitie

Salla Yli-luopa – Tuntematon sotilas



DOKUMENTTIELOKUVA

Hobbyhorse revolution – ohjaaja Selma Vilhunen

Hyvä postimies - ohjaaja Tonislav Hristov

Tokasikajuttu - ohjaajat Jukka Kärkkäinen ja JP Passi

Pohjolan enkeli - ohjaaja Jean-Michel Roux



LYHYTELOKUVA

Katto - ohjaaja Teppo Airaksinen

Penelope - ohjaaja Heta Jäälinoja

Salaviinan polttajat - ohjaaja Juho Kuosmanen

Saatanan kanit - ohjaaja Teemu Niukkanen