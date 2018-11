Ilmaisua, ei vain teknistä toistoa-Mäntän Taideseura esittelee tekemistään

Värejä, tunnelmia, muotoja, yhteisiä aihelmia – tällaisten elementtien varaan kertoo mänttäläislähtöinen, Tampereella asuva kuvataiteilija Emmi Kallio juryttäneensä Mäntän Taideseuran vuosinäyttelyn. Kaupungintalon Aulagalleria Vikmanissa käyvät vuoropuhelua muun muassa öljymaalaukset, akvarellit, valokuvat, veistokset ja keramiikka.

– Ilahduttavaa on erityisesti monipuolisuus – taiteentekijät menevät selvästi sen mukaan, mikä kutakin itseään kiinnostaa. Näin lopputulos on ilmaisua, ei vain teknistä toistamista.

Kallio uskoo Mäntän Taideseuran kovan tason nousevan kuvataidekaupungin hengestä: Kun taiteen asema on vahva ja taideseuran toiminta vireää, haluavat kaikki panna parastaan ja naapurikuntienkin taideharrastajat liittyä mukaan.

Teemaa vuosinäyttelylle ei annettu, mutta Kallio toteaa sellaisen syntyneen liki itsestään. Valtaosa teoksista on näet eläin- ja luontoaiheisia.

– Taiteen teko on ajan varaamista omalle itselleen; silloin luonto ja eläimet ovat ajattomia aiheita, joiden äärellä on hyvä syventyä. Luonto on sitä paitsi nykyisin hyvin tärkeä asia monille ihmisille, hän puntaroi.

Taideseuran sihteeri Jaana Palonen ynnää 66. vuosinäyttelyyn tulleen tarjolle 86 teosta 39 tekijältä. Kallion työstämään kokonaisuuteen pääsi 65 työtä, vähintään yksi jokaiselta tekijältä.

– Seurassa on yli 130 jäsentä, ja uusia hakemuksia tulee jatkuvasti. Meillä on runsaasti toimintaa ja harrastaminen on monipuolista. Öljymaalaus on suosituinta, mutta myös akvarellisteja on paljon, ja lisäksi jäsenistössä on laajasti erilaisia tekijöitä, Palonen kertoo.

Mäntän Taideseura ry:n 66. vuosinäyttely on avoinna Mänttä-Vilppulan kaupungintalon Aulagalleria Vikmanissa 30.11. asti ma–pe klo 9–15.