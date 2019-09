Ilta nuotiolla on Torstaiteatterin uusi esityssarja

Jyväskyläläinen Torstaiteatteri toteuttaa syyskaudella Ilta nuotiolla -nimisen esityssarjan. Syksyn aikana nähdään kuusi esitystä.

Ilta nuotiolla -projektissa harrastajaesiintyjien omista aihioista valmistetaan pieniä esityksiä, joista yhdessä muodostuu Ilta nuotiolla -kokonaisuus.

"Osallistuja voi tuoda työpajoihin oman runonsa, laulunsa tai tanssinsa, jotka ovat ikään kuin odottaneet pääsyään esille, jaettavaksi ja koettavaksi. Projektissa voi kokeilla ja soveltaa erilaisia esiintymistaitoja. Osallistujan ei tarvitse olla konkari tai spesialisti. On sallittua myös jännittää", kuvailee Torstaiteatterin ohjaaja Mika Lahtinen tiedotteessa.

Projektin avoin startti on Kulttuuritila Omenapuussa (Vapaudenkatu 24, Jyväskylä) torstaina 5.9. klo 17.30.

Ilta nuotiolla -esitykset nähdään samassa paikassa seuraavina ajankohtina: to 26.9. klo 19, la 28.9. klo 15, to 31.10. klo 19, la 2.11. klo 15, to 28.11. klo 19 ja la 30.11. klo 15.