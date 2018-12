"Intohimo ei ole kadonnut mihinkään, ja se on minusta aika siistiä", sanoo näyttelijä Piia Mannisenmäki, jolle tuli täyteen 10 vuotta Jyväskylän kaupunginteatterissa

Talo oli kylmä, näyttämö oli kylmä. Ainoa lämmin paikka oli backstagen kahvihuone.

Viimeistään siellä, Kivistön Työväentalolla, Piia Mannisenmäki (s. 1976) rakastui näyttelemiseen ja teatteriin.

Oli helmikuu 1990, kun Jorma Böökin ohjaama Jyväskylän Kansannäyttämön lasten ja nuorten ryhmän Pessi ja Illusia sai Kivistöllä ensi-iltansa. Mannisenmäellä oli monta pientä roolia: hän oli ainakin pihlaja, lumikko, mehiläinen ja sammakko. Paras kaveri ja luokkatoveri Markus Linja oli Pessi.

Aiempaa näyttämökokemusta Mannisenmäellä oli koulun joulu- ja kevätjuhlanäytelmistä ja koulun näytelmäkerhosta, mutta nyt kyseessä oli ihan oikea teatteriryhmä ja näytelmä, johon myytiin pääsylippuja.

Ja jukoliuta! Esiintymisestä maksettiin!

Ihan tosi – vielä 1990-luvun alussa muutamat harrastajateatterit saattoivat maksaa esimerkiksi esiintyjille matkakuluja tai muuta pientä korvausta.

Pessin ja Illusian nuori tekijäjoukko tapasi sijoittaa muutaman markan esiintymispalkkionsa läheisen kaupan makeisiin.

– Pessiä ja Illusiaa tehtiin ihan sata lasissa. Se oli tosi siistiä ja tykkäsin aivan hulluna, Mannisenmäki sanoo nyt, noin 29 vuotta myöhemmin.

Nykyäänkin Mannisenmäelle maksetaan näyttelemisestä. Tänä vuonna tuli täyteen 10 vuotta Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Kansannäyttämön Pohjalaisia, Eino Airon ohjaama puukkojunkkarikesänäytelmä vuodelta 1998 tulee Mannisenmäellä nopeasti mieleen, kun häntä pyytää nimeämään itselleen tärkeitä tuotantoja.

– Silloin sain Eikalta tosi hyvää oppia. Olin Pohjalaisten aikaan jo sen ikäinen, että pystyin jo oppimaan, ottamaan jotakin vastaan ja ymmärtämään, mitä näytteleminen on.

Välillä opetus oli kyllä aika rajua.

On siis kevät 1998, Jyväskylän Harjulla.

Mannisenmäki on jo ollut mukana monenlaisessa ja saavuttanut paikallista mainetta varsinkin Kansannäyttämön vakionäyttelijänä.

Mutta nyt ei meinaa itku tulla.

Loppukohtaus. Jussi (Antti Tuunanen) kuolee nimismiehen ampumana. Mannisenmäen esittämä morsian Liisa laulaa suruissaan – ja itkeäkin pitäisi.

– Ja minulta ei tule itku. Eikka sitten opetti itkemään. Hän oli siihen aikaan sellainen kuumakalle jyrähtelijä.

”Nyt perkele Mannisenmäki, itke itke!” möykkää Airo.

– Ja minä, että en minä osaa.

”Ajattele rintakehää!”

Eikä tule itku.

– Ja sitä kohtausta otetaan uudestaan ja uudestaan. Taisi Eikka huutaa lopuksi, että nyt menet tonne Harjun toiselle puolelle harjoittelemaan sitä itkua. Eikka itse lähti muistaakseni fillarilla menemään, kun päreet paloivat.

– Minä sitten aloin itkeä sitä häpeää. Tästä ehkä jäi joku tunnemuistijälki, ja jatkossa itku tuli joka esityksen lopussa.

Eino Airo oli kaupunginteatterin näyttelijä, samoin oli Pessin ja Illusian ohjannut Jorma Böök. Kolmas keskeinen ohjaaja Mannisenmäen varhaisvuosilla oli kaupunginteatterin entinen näyttelijä Jussi Myllymäki. Ammattilaisnäyttelijöitä olivat heidän lisäkseen myös lähes kaikki muutkin Kansannäyttämön 1990-luvun ohjaajat.

– Ei nykypäivänä ole millään teatterilla tuollaista. Sehän oli ihan mieletöntä, että oli ammattilaisia alusta lähtien ohjaamassa, ja olen minä heiltä valtavasti oppinut.

Eniten Myllymäeltä.

– Lopulta Jussi minut preppasi Teatterikorkeakoulun pääsykokeisiin. Hän on edelleen se, jolta kysyn neuvoja, jos olen pulassa.

1990-luvulla Kansannäyttämöllä vaikutti suuri joukko nuoria, lahjakkaita, karismaattisia ja myös musiikillisesti osaavia tekijöitä. Mannisenmäki oli tämän ryhmän keskeisiä hahmoja.

Teatterin ammattilaiseksi halusi moni, ja Mannisenmäeltä sekä muun muassa Mikko Pörhölältä, Tommi Rantamäeltä ja Kalle Paasoselta tämä onnistui.

Kokemus ja ammattitaito tuovat suoritusvarmuutta, mutta toisinaan hyväkin näyttelijä tekee p-aa.

Voitko mainita tuotannon, jonka haluaisit kumittaa työhistoriastasi?

– Kai sitä joka talossa välillä tehdään ihan shaibaa, mutta ehkä en nyt nimeä yhtään esitystä, ja tosi harvoja ihan paskoja Jyväskylässäkään on tehty.

Toisinaan huonous tai huonoudeksi kuviteltu syntyy tekstistä.

– On esimerkiksi sellaisia repliikkejä, että niitä pitää niin huonoina tai sisällöttöminä, että häpeää jo lausuessaan.

Tuollaisiin tilanteisiin Mannisenmäki sanoo oppineensa jo suhtautumaan, ainakin jossain määrin.

– En anna enää itselleni piiskaa koko ajan. Ei kaikista rooleista voi saada yhtä paljon irti. Oli hienoa oivaltaa, että kaikista rooleista ei edes voi saada yhtä paljon irti vaikka haluaisi.

Silloin tuotannosta tulee ”duuni, joka pitää vain hoitaa alta pois”.

– Ja silloinkin on tietysti yritettävä tehdä ihan satasella.

Välillä näyttelijä tupeksii itse – tai kokee itse tupeksivansa.

– On tällaista, että on tullut lähdettyä viemään roolia ihan väärään suuntaan. Ja kun tämän huomaa, ollaankin jo esityksissä, eikä enää voi peruakaan.

Anna esimerkki!

– Nummibodareissa olisi pitänyt luottaa ensimmäiseen intuitioon. Olisi pitänyt tehdä hahmosta sellainen karikatyyrimäinen rekkamuija, mutta ajattelin, että se olisi liian helppo ratkaisu. Pyysin ohjaajalta luvan viedä hahmoa ihan toiseen suuntaan.

Lopulta hahmosta tuli...

– Tosi huono. Hävetti esittää, kun koin olevani tosi paska, ja ihan omasta ansiostani.

Monen katsojan mielestä Mannisenmäen temuaminen Nummisuutarit-väännöksen Sakerina oli kyllä ihan viihdyttävää.

– No tässä on just tämä, että miltä näyttää ei ole sama kuin miltä itsestä tuntuu.

Nummibodarit (2016) oli Sakari Hokkasen ohjaus, samoin toinen ronski klassikkosovitus Papin perhe (2017).

Siinä Mannisenmäki näytteli naispapin perheen tytärtä Maijua.

– Sakke antoi hienon mahdollisuuden. Se oli tosi vaativa rooli, ja siitä tuli hyvin rakas.

Takavuosilta Mannisenmäki nostaa esiin muun muassa Joensuun kaupunginteatterin Niskavuoren Hetan.

– Se oli ensimmäinen iso roolini ammattiteattereissa. Olen vahvasti tunneihminen, ja Niskavuori-tarinoiden voimakkaaseen maailmaan uppoutuminen teki suuren vaikutuksen.

Päättyneellä syyskaudella Mannisenmäki on nähty Hair-musikaalissa ja Merten gorillassa. Jälkimmäisessä Mannisenmäellä on päärooli mykkänä, tosin yleisölle puhuvana, rahtilaivan konemestarina työskentelevänä naarasgorillana.

– Kaiken matkan jälkeen olen alkanut pitää tuosta osasta todella paljon.

Hair jatkaa ohjelmistossa koko kevään, mutta Merten gorillasta on jäljellä enää kaksi näytöstä.

Muutama vuosi sitten Mannisenmäki kaipasi pois Jyväskylästä ja teatterista.

– Suunnittelin jo lähteväni. Oli sellainen notkahdus, ettei oikein jaksanut kiinnostaa mikään. Teki mieli tehdä irtiotto ja tehdä vähän aikaa jotain ihan muuta. Mutta sitten sain olla hieman vapailla... eikä näymä paljon vaadi, että innostun taas.

Taustalla painoi muun muassa suunnilleen viiden vuoden työrupeama, jossa Mannisenmäelle siunaantui runsaasti suuria rooleja eikä yhtään harjoitusvapaata. Harjoitusvapaalla tarkoitetaan tilannetta, jossa näyttelijä ei ole mukana parhaillaan harjoiteltavassa näytelmässä, eikä tuolloin luonnollisesti osallistu harjoituksiinkaan.

– Itse työhön en ole vieläkään yhtään kyllästynyt. Kyllästymisen tunne tulee välillä väsymyksestä ja puutumisesta, mutta intohimo ei ole kadonnut mihinkään. Se on minusta aika siistiä!