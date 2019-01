Iron Skyn jatko-osa tavoitti ensi-iltaviikolla murto-osan edeltäjänsä yleisöstä

Suomen kaikkien aikojen kallein näytelmäelokuva, englanninkielinen tieteisfarssi Iron Sky: The Coming Race ei innostanut suurta yleisöä elokuvateattereihin.

Keskiviikkona maailmanensi-iltansa saanut elokuva keräsi Suomessa valkokankaiden ääreen sunnuntai-iltaan mennessä 15 040 katsojaa. Elokuvaa esitettiin 113 valkokankaalla ympäri maata. Ensimmäinen, vuonna 2012 pääsiäisenä ensi-iltaan tullut Iron Sky sai vastaavassa ajassa 76 027 katsojaa. Sitä esitettiin 88 valkokankaalla.

Noin 20 miljoonaa euroa maksaneen jatko-osan valmistuminen on ollut pitkä taival. Timo Vuorensolan ohjaama elokuva kuvattiin Belgiassa jo loppuvuodesta 2015. Rahoitusvaikeudet siirsivät ensi-iltaa kaksi vuotta.

The Coming Racen päämarkkina-alue ei ole Suomi. Maaliskuussa elokuva saa ensi-iltansa Saksassa, jossa ensimmäinen Iron Sky tavoitti puoli miljoonaa katsojaa. Myynti maailmalle on yhä kesken, mutta suurista maista sopimukset on solmittu ainakin Kiinaan, Ranskaan ja Britanniaan. Vaisu vastaanotto kotimarkkinoilla saattaa kuitenkin heijastua lopullisiin levityspäätöksiin.

Ensimmäisen Iron Skyn maailmanensi-iltaa juhlistettiin helmikuussa 2012 Berliinin elokuvafestivaaleilla. Brittilehti Guardian kuvaili sitä tuolloin jopa koko festivaalin odotetuimmaksi elokuvaksi. Jatko-osaa Berliinin festivaali ei ottanut ohjelmistoonsa.

Poikkeuksellinen ensi-iltajuhla

Odotukset ovat olleet kovat. Iron Sky: The Coming Racen lanseeraaminen tapahtui keskiviikkona Helsingin Tennispalatsissa. Levitysyhtiö SF Studios ja tuotantoyhtiö Iron Sky Universe olivat varanneet juhlille koko 14-salisen elokuvateatteriryppään. Näin on toimittu aiemmin suurelokuvien Tuntematon sotilas ja Tom of Finland ensi-iltoja varten, mutta nyt Tennispalatsin kaikki tilat oli ensimmäistä kertaa varattu yöhön asti jatkuneita juhliakin varten. Kutsuvieraita ja lipun ostaneita oli läsnä noin 2 500 henkeä.

Keskiviikkona ennen maailmanensi-iltanäytöstä SF Studiosin elokuvalevityksen johtaja Timo Räisänen ei kuitenkaan halunnut arvioida, paljonko Iron Sky: The Coming Racelle odotetaan Suomessa katsojia.

– Ainoa kova numero mikä meillä on, on ensimmäisen elokuvan katsojamäärä Suomessa, Räisänen totesi STT:lle.

Ensimmäinen Iron Sky sai yhteensä 181 359 katsojaa ja oli kaikista vuoden 2012 elokuvista Suomessa 12. katsotuin. Avaustuloksen perusteella jatko-osa ei tule saavuttamaan edes 50 000:ta katsojaa.

STT ei tavoittanut tuottaja Tero Kaukomaata kommentoimaan elokuvan toteutuneita katsojalukuja. Hän kuitenkin kirjoitti sunnuntaina avoimella Facebook-sivullaan tunnelmistaan sekä pettymykseksi osoittautuneesta lipunmyynnistä.

– Odotukseni ja todellisuus eivät tule kohtaamaan, tuottaja muotoili kirjoituksessaan.

Fanien osittain rahoittama

Kallein suomalaisrahoitteinen elokuva on Rovion ja Sonyn yhteishanke Angry Birds (2016), joka toteutettiin Pohjois-Amerikassa noin 65 miljoonan euron budjetilla.

Seuraavaksi kalleimmat suomalaiselokuvat ovat Big Game (2014), ensimmäinen Iron Sky ja Tuntematon sotilas (2017), joiden budjetit ovat olleet 7–8,5 miljoonaa euroa.