Iron Skyn jatko-osa valmistui: Kekkonenkin mukana liskohirviönä

Suomen kallein näytelmäelokuva Iron Sky: The Coming Race on valmis. Jo vuoden 2015 lopulla kuvattu elokuva tulee ensi-iltaan tammikuun 16. päivänä. Juhlallisuuksiin on varattu koko Suomen suurin elokuvateatterikompleksi, 14-salinen Tennispalatsi.

Timo Vuorensolan ohjaama tieteisfarssi on jatko-osa vuonna 2012 ensi-iltansa saaneelle Iron Skylle. Sen päätteeksi Maa tuhoutui ydinsodassa. Nyt hypätään kolmisenkymmentä vuotta eteenpäin.

Tarinan pahikset ovat liskohumanoideja, jotka ovat vieneet hallitsijoina ihmiskuntaa katastrofista toiseen. Näitä ovat Udo Kierin näyttelemä Adolf Hitler ja Kari Ketosen lyhyesti tyypittelemä Vladimir Putin. Suomalaisyleisöille silmäniskuna vilahtaa humalassa mutiseva lisko-olento Urho Kaleva Kekkonen, jota esittää elokuvan tuottaja Tero Kaukomaa.

Elokuvan ensi-illan piti olla kaksi vuotta sitten, mutta rahoitusvaikeudet ja neljän ykkösosan animaattorin oikeusjuttu hidastivat jälkituotantoa. Lisäajan myötä elokuvasta tuli ehyempi, Kiinasta tavoitettu ohjaaja Vuorensola vakuuttaa.

– Pyörittelimme leikkausversiota ja löysimme ratkaisuja, joilla elokuva parani, eikä vain kosmeettisesti, hän kertoo.

– Alkuvuodesta myös kuvasimme Los Angelesissa lisäkohtauksen, josta tuli elokuvalle älyttömän tärkeä.

Kiinassa Vuorensola tekee seuraavan Iron Sky -elokuvan, kokonaan kiinalaisrahoitteisen The Arkin jälkituotantoa.

Nörttihuumoria ja dinosauruksia

Keskiviikkona lehdistölle ensiesitetty elokuva on ensimmäisen Iron Skyn tapaan nörttihuumorin, tieteiskuvaston ja erikoistehosteiden varaan rakennettu sillisalaatti. Brittinäyttelijä Lara Rossin esittämä sankaritar vie retkikunnan maapallon sisälle liskohirviöiden valtakuntaan.

Tarina viittaa salaliittoteorioihin ontosta maapallosta sekä maailmanpolitiikkaa hallitsevista lisko-olennoista. Hörhövitsailua on myös sivujuoni, jossa parodioidaan Apple-käyttäjien merkkiuskollisuutta: kanadalaiskoomikko Tom Greenin kelmihahmo johtaa kirjaimellisesti Apple-uskovaisten lahkoa.

Elokuvalle voi odottaa samanhenkistä vastaanottoa kuin edeltäjälleen. Huumori on yliampuvaa ja osoittelevaa. Natsiteemasta ei edes pyritä kehittelemään opetuksia kuten ykköselokuvassa.

Vitsit Sarah Palinista ovat vanhentuneet. Kauan ennen Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltojen presidentiksi kuvattu elokuva tuntuu näin ohittavan jotain ajankohtaista. Saksalaisen Pixomondo -yhtiön erikoistehosteet dinosauruksineen ovat kuitenkin Hollywood-tasoa.

Iron Sky -elokuvien erikoispiirre on ollut faniyhteisö, jonka Vuorensolakin tietää väsähtäneen pitkässä odotuksessa.

– Kun kerroimme, että meillä on lopullinen julkaisupäivämäärä, reaktio oli, että onkohan sittenkään, ohjaaja kuvailee.

Tennispalatsin juhlallisuudet on tarkoitettu Vuorensolan mukaan pitkälti faneille.

– Tapahtuman pitää osoittaa, että kaikki on ollut odotuksen arvoista.