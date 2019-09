Käy vaan nukkumaan. Isä menee vähän moikkaamaan vanhoja frendejä.

Mutta aamulla isä ei tule. Eikä tule pitkään aikaan. Isän juhlinta karkaa jälleen käsistä. Ja poika: hän jää yksin matkalaukun kanssa hotellihuoneeseen.

Kohtaus on syyskuussa ensi-iltansa saavasta Olen suomalainen -elokuvasta, joka kertoo iskelmälaulaja Kari Tapion tarinan.

– Tuo tapahtui oikeasti, Kari Tapion nuorin poika Joona Jalkanen kertoo.

– Olin nelivuotiaana Seinäjoella faijan mukana. Se oli sellainen kahden viikon komennus hotellissa. Diggasin olla faijan kanssa, vaikka myöhemmin toki tajusin, että olin tavallaan pelinappula. Äiti laittoi minut mukaan, kun halusi varmistaa, että faija olisi faija myös keikkamatkoilla. Aina se ei onnistunut.

Matkalla oli siinä mielessä onnellinen loppu, että ulkopuolisten avustuksella pikku-Joona pääsi lentokentälle ja lopulta Pia-äitinsä luo.

– Sehän oli pienelle pojalle seikkailu. Vasta aikuisena tajusin tämän alkoholijutun. Näin kyllä isääni kännissä, mutta en koskaan juomassa. Kotona jemmapullolla käynnin huomasi siitä, että faija alkoi puhua englantia. Ja kun äiti huomasi, alkoi hillitön riita.

Ohjaaja Aleksi Mäkelä painottaa, että Olen suomalainen on elokuva Kari Tapani Jalkasesta (1945–2010), joka halusi olla musiikkiduunari. Ei siis kaikkien tuntemasta tähtilaulaja Kari Tapiosta.

– Elokuvan nimikään ei ole Kari Tapio vaan Olen suomalainen, Mäkelä sanoo.

– Oikeastaan tarina kertoo Pia Viheriävaarasta ja Kari Jalkasesta. Jos Kari on sydän, Pia on järjen ääni.

Mäkelän mukaan kyseessä on rakkaustarina, mutta yhtälailla perheen selviytymistarina ja kertomus alkoholismista. Asioita ei ole siloteltu, mutta niillä ei myöskään mässäillä. Alkoholia kuluu, avio-onni on koetuksella. Musiikkibisneksen raadollisuus tulee esille. Toisaalta mukana ovat myös onnen pilkahdukset, kirkastumisen hetket, hatarat toiveet ja velvollisuudet.

Ristiriidat ja ongelmat olivat myös syy, miksi Mäkelä kiinnostui elokuvasta.

– Olin juuri tehnyt Love Records -nimisen leffan, joka meni pohjamutia myöten pieleen. Tämä elokuva liittyi osittain samaan aikakauteen ja siinä oli samoja henkilöitäkin. Tuntui, että aihe voisi kiinnostaa, mutta ei juuri nyt, Mäkelä sanoo.

Luettuaan käsikirjoituksen Mäkelä kuitenkin vakuuttui tulevasta työstä.

– Itsekin olen taiteilija, perheellinen ja tuttu alkoholin kanssa. En samalla tasolla kuin Kari Tapio, mutta tunnistin tekstistä asioita.

Vaikka elokuvan päähenkilö on Kari Tapani Jalkanen -niminen henkilö, Mäkelä painottaa, että kyse ei ole dokumentista vaan fiktiivisestä elokuvasta.

– Minun Kari Tapioni on näyttelijä Matti Ristinen. Tarinassa työstin Mattia ja Tiinaa ( Lymi, joka esittää aikuista Pia Viheriävaaraa), en Karia ja Piaa. Matti ja Tiina olivat se materiaali, joilla rakensin oman todellisuuteni ja tarinani, Mäkelä sanoo.

– Kokonaisuus kuitenkin perustuu faktoille. Pian ja Karin kolme poikaa ovat katsoneet elokuvan ja tunnistaneet siitä vanhempansa. Se riittää minulle.

Ajatus elokuvasta syntyi jo Kari Tapion eläessä. Kari Tapion kuoltua vuonna 2010 hänen leskensä Pia Viheriävaara jatkoi elokuvahanketta.

– Äidin toive oli elokuva. Hän piti sitä kunnianosoituksena isälle, Joona Jalkanen kertoo.

Joona Jalkanen oli yhteydessä Solar Filmsiin, jossa asiasta kiinnostuttiin. Työ kuitenkin keskeytyi, kun Pia Viheriävaara kuoli keväällä 2015.

Joona Jalkanen myöntää, että edesmenneiden vanhempien näkeminen valkokankaalla muiden esittäminä oli jännittävää. Toisaalta tiivis yhteydenpito elokuvan työryhmään vuosien varrella kasvatti luottamuksen.

– Olin myös ehtinyt käsitellä asiat ja voimaantua sen verran, että pystyin osallistumaan projektiin, Joona Jalkanen sanoo.

– Elokuva kertoo, miten rankkaa on, kun yksi perheestä on addiktoitunut. Nyt mä en enää ota -lause on tuttu lapsuudestani. Toisaalta elokuva ei näytä niitä viittätoista vuotta, kun kaikki oli lopulta hyvin ja tasapainossa.

Näyttelijä Talvikki Eerola (s. 1988) myöntää heti, että Kari Tapio ja Pia Viheriävaara eivät olleet hänelle tuttuja ennen Olen suomalainen -elokuvan tekemistä. Eerola näyttelee elokuvassa nuorta Pia Viheriävaaraa, ja nuoren Kari Tapion roolin tekee Tatu Sinisalo.

Vaikka laulaja ei ollut Eerolalle entuudestaan tuttu, monet hänen laulunsa olivat.

– Oli yllättävääkin, kuinka monta kappaletta häneltä tiesin, vaikka en ollut aktiivisesti kuunnellut Kari Tapion musiikkia. Viheriävaaran rooliin valmistautuessa musiikki tuli uudella tavalla tutuksi. Laulajan äänessä kuuluu nyt elämä ihan eri tavalla.

Ensimmäiseen isoon elokuvarooliinsa Eerola perehtyi paitsi käsikirjoituksen ja pariskunnasta tehtyjen haastattelujen kautta, myös juttelemalla Kari Tapion ja Pia Viheriävaaran poikien kanssa. Lisäksi Eerola sai katsottavakseen perheen kotivideoita.

– Niistä paljastui perheen keskinäinen kemia. Minulle oli erityisen tärkeää saavuttaa Pian energia ja tapa, jolla perheessä puhuttiin toisille.

Eerola kuvailee Viheriävaaraa määrätietoiseksi naiseksi, joka ei alistu kohtaloonsa, vaan ilmaisee mielipiteensä suoraan.

– Jos Olen suomalainen kertoo rakkaustarinan, niin tärkeä teema on myös toisen tukeminen ja yhdessä onnistuminen. Ei Kari Tapio olisi onnistunut ilman Piaansa.

Myös miespääosaa eli aikuista Kari Tapiota esittävä Matti Ristinen (s. 1974) tutustui näyttelemäänsä hahmoon kirjojen, haastattelujen ja kotivideoiden kautta. Lisäksi Ristinen katseli Youtubesta Kari Tapion konserttitallenteita ja kävi itsekin laulamassa karaokea.

– Minulle oli myös tärkeää keskustella Kari Tapion aikalaisten kuten Ilkka Vainion ja Lyly Rajalan kanssa, Ristinen sanoo.

– Roolia rakensin pikkuhiljaa siitä saakka, kun sain toimeksiannon Aleksilta ( Mäkelä) keväällä 2016.

Ristiselle tärkeää oli kuulla Kari Jalkasesta, siis miehestä Kari Tapion roolin takana.

– Löytää se ihminen julkisen kuvan takaa.

Jos nuorta paria näyttelevät Sinisalo ja Eerola näyttelevät pariskunnan rakkauden synnyn, Ristinen ja vanhempaa Pia Viheriävaaraa näyttelevä Tiina Lymi näyttävät pitkän matkan varrella tulevat esteet ja vaikeudet. Yksi niistä on alkoholismi.

– Aihetta ei ole helppo käsitellä, sillä kyseessä on kansakunnan iso tabu, josta ei vieläkään puhuta riittävästi. Toivottavasti tästä syntyy keskustelua.