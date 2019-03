J+J Teatterissa kipuillaan murrosiän pyörteissä

J+J Teatterin lasten ryhmän kevään näytelmä on Antti Rautavan Alma, jossa pohditaan millaista elämä on murrosiän kynnyksellä. Tarina kertoo kaverisuhteista, ihastumisesta, kiusaamisesta sekä rohkeudesta. Näytelmä on kasvutarina, joka valottaa 12-vuotiaan Alman (Siiri-Sofia Lehto) kautta kiusaamisen kierrettä.

Dramatisoinnista ja ohjauksesta vastaa Riina Virkkunen. Kaikille avoimet esitykset ovat Jämsänkosken teatteritalolla lauantaina 23.3. ja torstaina 28.3. Esitystä ei suositella alle 9-vuotiaille.