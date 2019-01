Jaakko Kuusisto sävelsi Ulla-Lena Lundbergin Finlandia-voittaja-romaanista oopperan

Muutamat teatterit olivat jo lähestyneet kirjailija Ulla-Lena Lundbergia mielessään tehdä teatteriversio Jää-romaanista, kun Lundberg sai yhteydenoton Kansallisoopperasta. Juuri ooppera oli ollut Lundbergin itsensäkin mielessä.

– Oopperassa on elementti, jota kirjassa ei ole, eli musiikki. Ooppera on myös täysin erillinen taiteellinen teos. Idea oopperasta kiehtoi minua siksikin, että romaanissa on paljon erilaisia tunnelmia, säätiloja ja sellaisten voimien kuvausta, joita vain kirjan herkät ihmiset aistivat – eli paljon asioita, joita musiikissa voi kuvata eri tavoin ja kenties suoremmin kuin sanoilla, Lundberg kertoo.

Kansallisoopperan myötä säveltäjäksi oopperaan tuli Jaakko Kuusisto.

– Olin hyvin tyytyväinen, että säveltäjä on Jaakko, koska olin kuullut hänen musiikkiaan aikaisemmin ja pidin siitä, Lundberg sanoo.

Oopperan teossa kirjailija ei ole ollut mukana. Hän ei ole vielä edes kuullut oopperan musiikkia, jota sanookin odottavansa nyt kantaesityksen lähestyessä suurella jännityksellä.

Kansallisoopperan puolella oli Kuusiston idea, että oopperan aiheeksi valikoitui Jää, mutta taiteellisen johtajan Lilli Paasikiven ajatus, että teos tilataan Kuusistolta.

Kuusisto kertoo, että jo Jään tapahtumaympäristö ulkosaaristossa puhutteli häntä, sillä hän on kasvanut Sipoossa meren äärellä ja liikkunut koko ikänsä vesillä. Muutama vuosi sitten hän myös sattui asumaan talven ajan lähellä kirjan tapahtumapaikkoja.

– Se oli pohja. Toinen asia oli, että tarina on todella vahva ja monella tasolla ihmisiä puhutteleva. Ja totta kai uskoani vahvisti se, että Jää on kirjana ollut pidetty ja todella monet suomalaiset ovat sen lukeneet.

Vuonna 2012 ilmestynyt ja Finlandia-palkittu Jää kertoo Petter-nimisestä papista ja hänen vaimostaan Monasta, jotka muuttavat pienen tyttärensä Sannan kanssa saaristoon Petterin saatua sieltä töitä. Tarina sijoittuu sodan jälkeiseen aikaan.

Lundberg toivoi, että erityisesti postiveneen kuljettaja Anton otettaisiin kirjasta mukaan oopperaan, sillä hän ajatteli Posti-Antonin myötä musiikkiin tulevan ei-realistisia ulottuvuuksia. Kuusiston tulkinta on samanlainen.

– Posti-Anton on tärkeä osa tarinaa. Hän symboloi selittämättömiä asioita, luonnonvoimia, ja sellaisia puolia elämästä, jotka eivät ole suoraan nähtävissä, kuultavissa ja selitettävissä. Vaikka hän ei oopperan aikana paljoa näyttämöllä olekaan, hänen kohtauksensa ovat monella tapaa merkittäviä.

Kuusisto on tuonut todellisuuden ulkopuolisen Jään musiikkiin teknologian avulla.

– Kohtauksia on irtaannutettu normaalista elämänmenosta joidenkin soittimien äänenkäsittelyllä ja äänimaiseman tuottamisella. Ne ovat hienovaraisia ja pieniä keinoja. En tykkää mässäillä erikoistehosteilla musiikissa, mutta diskreettinä sivumausteena apukeinoja voi käyttää.

Yliluonnollisen lisäksi Jään musiikin omintakeinen elementti on virsilaulu, joka on Petterin ammatin myötä luonteva osa tarinaa. Myös luonto ja saariston sää ovat isossa osassa musiikissa. Luonnon tematiikka tuodaan esiin heti oopperan ensimmäisessä kohtauksessa, jossa kuoro laulaa, että jää pitää tuntea ja sen kanssa täytyy osata elää.

– Vaikka tarina lähtee liikkeelle hyvinkin harmittomissa merkeissä ja kaikki on periaatteessa hyvin, niin jo alkusoitossa väläytetään niitä voimia, jotka muodostuvat ratkaiseviksi tarinalle. Kirjaa saa lukea pitkän matkaa ennen kuin tapahtuu mitään kovin kummallista, mutta halusin maalata alkuun uhkakuvan kertomatta kuitenkaan varsinaisesti, mistä on kyse.

Draaman kaaren rakentaminen on oopperassa sekä libretistin että säveltäjän harteilla.

– Jos libretossa on huono dramaturgia, on sitä vaikea korjata musiikilla täysimääräisesti, vaikka joitain heikkouksia voi onnistua oikaisemaan. Kun libretto toimii, sen jälkeenkin säveltäjälle jää iso nippu asioita ratkaistavaksi esimerkiksi ajoitusten ja kohtausten keston suhteen, sekä sellaisten osioiden säveltäminen, joihin ei liity laulettavaa tekstiä, kuten välisoitot ja erinäköiset siirtymämusiikit.

Kuusiston ja libretisti Juhani Koiviston yhteistyötä helpotti se, että he olivat toisilleen tuttuja jo Ilmajoen musiikkijuhlille tekemästään Elämälle-oopperasta. Myös Jään ohjaaja Anna Kelo oli mukana Elämälle-tuotannossa.

– Tämä on triomme toinen kokoontuminen. Tulimme erinomaisesti toimeen Ilmajoella, ja oli hyvä ja luonteva ratkaisu, että olemme kaikki mukana Jäässäkin, Kuusisto toteaa.

Koivisto teki libreton itsenäisesti keskusteltuaan aiheesta ensin Lundbergin kanssa, ja jo ensimmäinen versio, jonka Kuusisto sai eteensä, oli pientä hiomista vaille valmis. Libretto saa siunauksen paitsi säveltäjältä, myös kirjailijalta:

– Olen nähnyt libreton, ja olen varma, että se toimii oikein hyvin, Lundberg sanoo.

Päähenkilöt soivat omaa musiikillista kieltään

Jään tapahtuma-aikana 1940-luvun loppupuolella suomalaiset elivät samankaltaisissa olosuhteissa ympäri maan. Kirjailija Ulla-Lena Lundberg kertookin monen lukijan samaistuneen kirjan kuvaukseen.

– Olin hämmästynyt ja tietysti kiitollinen, kun Jää ilmestyi suomenkielisenä käännöksenä, ja aloin saada kirjeitä eri puolilta Suomea Lapista lähtien, että juuri tällaista elämä oli minunkin seurakunnassani. Nuoremmille ihmisille kirja kertoo heidän juuristaan, siitä, mistä he ovat tulleet. Ajattelisin, että tämä tunnistaminen on ollut yksi kirjan suosion syy, Lundberg miettii.

Pappi Petter ja hänen vaimonsa Mona ovat romaanin tapaan myös oopperan päähenkilöinä. Jaakko Kuusisto on luonut molemmille heidän luonnettaan kuvaavan musiikillisen kielen.

– Petterin musiikki nuorena kirkonmiehenä ja innostuneena sinisilmäisenä idealistina on hyvin varauksetonta. Siinä kuuluu myös kirkkomusiikin kaikuja. Mona on hyvin toisenlainen henkilö. Hän on vähän kireä suorittajatyyppi, joka näkee ongelmia ja epäkohtia kaikkialla minne katsoo ja juuri hänen on ne ratkottava.

Kuusisto ei yleensä tee säveltäessään pitkiä analyysejä, vaan päätyy ratkaisuihin vaistonvaraisesti.

– Yritän kuvitella henkilön persoonallisuuden musiikiksi ennen kuin edes tiedän, kuka roolia tulee esittämään. Jotenkin se on intuitiivista.

Yhtenä pääparina Jäässä laulavat kuopiolaislähtöiset Marjukka Tepponen ja Ville Rusanen. Kuusisto kiittää heidän sopivan rooleihinsa erinomaisesti.

– Ville on erittäin luonteva nuoren papin roolissaan avoimena, hyväuskoisena ja hyväntahtoisena henkilönä ja Marjukka tekee erittäin uskottavasti kipakan kotirouvan roolin. Hänessä on paljon sellaista kipinää, mitä rooliin tarvitaan.

Jään kaikki roolit on kaksoismiehitetty, ja päähenkilöinä nähdään myös Mari Palo ja Aarne Pelkonen.

– Säveltäjän näkökulmasta on erittäin mielenkiintoista, kun rinnakkain kuljetetaan kahta miehitystä, jotka laulavat samaa musiikkia ja tekevät samat roolit. Laulajat muodostavat monet asiat omanlaisikseen, vaikka yhtymäkohtiakin on.