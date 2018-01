Jan Vapaavuori valittiin Vuoden karikatyypiksi – "Persoonallisen näköinen"

Vuoden karikatyypiksi on valittu Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Valinnan tekee Karikatyristien ja pilapiirtäjien kilta Skarpit. Skarppien mielestä Vapaavuori on persoonallisen näköinen ja karismaattinen henkilö.

– Helsinki on selvästi saanut isännän, joka rohkaisee myös muiden kaupunkien johtajia ottamaan roolin oman asuinpaikkansa puolestapuhujina, sanotaan perusteluissa.

Skarpit on Grafian alainen karikatyristien ja pilapiirtäjien kilta. Vuoden karikatyyppi -nimitys on kunnianosoitus, joka myönnetään suomalaiselle julkisuuden henkilölle, joka on hahmona positiivinen ja kasvoiltaan mielenkiintoinen piirrettävä.

Aiemmat Vuoden karikatyypit ovat olleet Sofi Oksanen, Jutta Urpilainen, Timo Soini, Jörn Donner, Ismo Leikola, Jarkko Nieminen ja Sauli Niinistö.