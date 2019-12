Japanilainen ohjaajamestari innostui Catherine Deneuvesta

Hirokazu Kore-eda on tehnyt kaikki aiemmat elokuvansa äidinkielellään, japaniksi. Ne ovat leimallisesti käsitelleet japanilaista kulttuuria ja yhteisöjä sekä kommunikaatiovaikeuksia niiden piirissä.

Yleensä sosiaalinen ulottuvuus on vahva: esimerkiksi edellinen teos, Cannesissa Kultaisella palmulla palkittu Shoplifters – perhesiteitä käsitteli köyhien, varastelemalla elävien tokiolaisten muodostamaa erikoista perheyksikköä. Kun ohjaaja tekee ranskankielisen draaman, jossa päähenkilö on ihailtu näyttelijä, on monta perusteltua syytä puhua irtiotosta.

Fabiennen muistelmissa nimiosaa, maailmankuulua näyttelijää esittää Catherine Deneuve ja hänen tytärtään Juliette Binoche. Tyttären aviomiehen roolissa on Ethan Hawke.

– Eroa aiempiin elokuviini on ainakin siinä, miten ihmiset toimivat. Japanissa istutaan alas ennen kuin keskustellaan. Ranskalaiset liikkuvat, joten kamerani seuraa heitä ympäri talon huoneita, Kore-eda sanoo.

– Elokuvaan tuli aivan erilainen rytmi ja dynamiikka.

Inspiraatiotaan Kore-eda haki muualtakin kuin Ranskasta. Ennen elokuvantekoa hän katsoi valitsemiaan klassikoita.

– Joseph Mankiewiczin Kaikki Eevasta, John Cassavetesin Ensi-ilta, Billy Wilderin Auringonlaskun katu, Ingmar Bergmanin Syyssonaatti, Pedro Almodovarin Kaikki äidistäni, ohjaaja listaa.

Yhteiset nimittäjät ovat selvät. Kaikki nuo elokuvat käsittelevät näyttelijöiden elämää tai traumaattisia äitisuhteita. Selitys on ilmeinen: Fabienne on diiva, komentelija ja melkein hirviö. Mukana on kuitenkin myös huumoria.

Havaintoja ranskalaisista

Kore-eda oli aiemminkin harkinnut elokuvantekoa kotimaansa ulkopuolella. Rahoitusta on tarjottu myös Yhdysvalloista, ohjaaja kertoo.

Cannes-voitto toukokuussa 2018 teki Kore-edan kansainvälisestä hankkeesta lopulta totta. Sitä ei tarvitse pohtia, miksi Fabiennen muistelmien tarina piti kertoa juuri Ranskassa.

– Harvassa maassa on sellaista koko maailman tuntemaa, karismaattista ja ikonista naistähteä kuin Deneuve, ohjaaja sanoo.

Tarinassa Fabienne on juuri julkaisemassa odotetut ja pelätyt muistelmat. Hahmossa on paljon Deneuvea itseään, mutta ne piirteet, joille elokuvan varsinainen tarina rakentuu, ovat täysin fiktiivisiä.

– Deneuve ei tosiaan kohtele ihmisiä näin. Hänen suhteensa tyttäreensä Chiara Mastroianniin on läheinen, toisin kuin elokuvan hahmoilla, Kore-eda sanoo. Fabiennen ja hänen varjoonsa jääneen tyttären kitkaa seuratessaan Kore-eda tavoittaa ranskalaisessa kulttuurista jotain melkein karikatyyrimäisen kiihkeää. Eräs kulttuuriero teki elokuvasta kiistattomasti hyvin ei-japanilaisen.

– Japanilaisessa kulttuurissa vältetään suoraa riitelyä. Ranskalaiset taas ottavat sanallisesti yhteen melko herkästikin, Kore-eda toteaa.

Eurooppalainen vapaus

Elokuvanteon arjestakin paljastui suuri eroavaisuus siihen, miten Japanissa kuvataan. Kyseessä ei ollut ainoastaan ranskalaisten tapa juoda lounastauoilla viiniä.

– Ranskalaiset ovat tiukkoja työajoista. Päivässä kuvataan kahdeksan tuntia ja viikonloput ovat vapaita, Kore-eda sanoo.

– Japanissa elokuvia kuvataan aamusta iltaan ja ilman vapaapäiviä. Meillä ei ole ammattiliittoja.

Ohjaajan kannalta Fabiennen muistelmien tekeminen sujui kuin hän olisi ollut kotimaassaan. Kore-edalla oli täysi päätösvalta lopulliseen elokuvaan.

– Amerikkalaistuotannossa näin ei varmaankaan olisi ollut.