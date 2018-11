Jari Sillanpää kääri Cheekiä paremmat tulot viime vuonna

Laulaja Jari Sillanpäällä oli räppäri Cheekiä paremmat tulot viime vuonna.

Jäähyväiskonserttinsa tänä vuonna järjestäneen Jare Tiihosen eli Cheekin verotettavat tulot olivat viime vuonna yhteensä yli 206 000 euroa. Siitä pääomatuloa oli noin 71 000 euroa.

Suomen menestyneimpiin sooloartisteihin kuuluva Jari Sillanpää on tänä vuonna ryvettynyt muun muassa huumesyytteiden vuoksi ja menettänyt keikkojaan. Viime vuonna Sillanpään tulot olivat yhteensä noin 284 000 euroa, josta pääomatuloa oli noin 49 000 euroa.

Yö-yhtyeen laulajan ja ainoan alkuperäisjäsenen Olli Lindholmin ansiotulot olivat yli 210 000 euroa. Pääomatuloja Lindholmilla ei ollut.

Laaja-alainen viihdetaiteilija Vesa-Matti Loiri ansaitsi viime vuonna yhteensä runsaat 161 000 euroa, josta ansiotuloa lähes 156 000 euroa.

Nightwish-Holopaisen verotettavat tulot yhteensä yli 400

000 euroa

Nightwish-muusikko Tuomas Holopaisen verotettavat tulot olivat viime vuonna yhteensä yli 400 000 euroa. Tästä pääomatuloa oli vajaat 40 000 euroa.

Iskelmälaulaja Paula Koivuniemen ansiotulot olivat reilut 93 000 ja pääomatulot reilut 166 000 euroa. Iskelmälaulaja Katri Helenan ansiotulot olivat vajaat 23 000 euroa, pääomatuloa hänellä oli vajaat 20 000 euroa.

Lauluntekijä J. Karjalaisen ansiotulot olivat lähes 170 000 euroa ja pääomatulot yli 7 000 euroa. Lauluntekijä Anssi Kela tienasi ansiotuloja noin 183 000 euroa.

Menestyvät lastenkirjailijat ansaitsivat myös viime vuonna muhkeat tulot. Tatu ja Patu -kirjoistaan tunnetut Aino-Maria Havukainen ja Sami Toivonen ansaitsivat molemmat lähes saman verran eli noin 230 000 euroa. Kirjailijapariskunnasta Havukaisen ansiotulot olivat tarkalleen 229 960, 96 euroa ja Toivosen 228 971,90 euroa.

Koiramäki-kirjoista tutun Mauri Kunnaksen ansiotulot olivat noin 133 000 euroa ja pääomatulot 65 000 euroa.

Viime vuonna kirjallisuuden Finlandia-palkinnon saaneen Juha Hurmeen ansiotulot olivat vähän päälle 65 000 euroa. Hänellä ei ollut pääomatuloja.

Louhimies päihitti ansiotuloissa monet Tuntematon sotilas -näyttelijät

Tv-juontaja ja toimittaja Tuomas Enbuske sai viime vuonna verotettavia ansiotuloja noin 210 000 euroa. Muun muassa Enbuske, Veitola & Salminen -tv-ohjelmasta tutulla toimittajalla oli pääomatuloja lähes 9 000 euroa.

Useista tv-ohjelmista ja elokuvista tuttu näyttelijä Aku Hirviniemi tienasi verotettavia ansiotuloja noin 64 000 euroa ja pääomatuloja 10 500 euroa.

Sekä Enbuske että Hirviniemi saanevat osan tuloistaan myös yritystensä kautta.

Suomalaiset elokuvaohjaajat ja -tuottajat tienasivat viime vuonna vaihtelevia summia. Katsojamagneetti Tuntemattoman sotilaan ohjanneen Aku Louhimiehen palkkatienestit olivat noin 93 600 euroa. Pääomatuloja hänellä ei ollut.

Tuntemattoman sotilaan ja useiden muiden suomalaiselokuvien tuottajana työskennellyt Miia Haavisto sai verotettavia ansiotuloja noin 121 000 euroa ja pääomatuloja noin 4 000 euroa.

Sotaelokuvan näyttelijöistä Eero Aholla oli verotettavia ansiotuloja noin 78 000 euroa ja Jussi Vatasella noin 46 000 euroa. Samuli Vauramon ansiotulot olivat noin 65 000 euroa, Joonas Saartamon taas noin noin 72 000 ja Matti Ristisen 55 000. Ristisellä oli myös pääomatuloja runsaat 13 000 euroa.

Niin ikään elokuvassa näytellyt, Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu näyttelijä Hannes Suominen sai palkkatuloja noin 42 000 euroa.

Antti-Jussi (AJ) Annilan verotettavat ansiotulot olivat noin 13 000 euroa, pääomatulot runsaat 21 000 euroa. Annilan ohjauksista yksi tunnetuimmista on Ikitie.

Miami-elokuvan ohjanneen Zaida Bergrothin tulot olivat vaatimattomammat. Hän sai verotettavaa ansiotuloa noin 3 100 euroa ja pääomatuloja 6 500 euroa.

Muusikko Samuli Edelmannin ansiotulot yli 150

000, Saara Aallon vajaat 17

000 euroa

Muusikko ja näyttelijä Samuli Edelmannin ansiotulot olivat viime vuonna noin 156 000 euroa. Pääomatuloja hänellä ei ollut. Edelmannin ansiotulot pienenivät toissa vuodesta, jolloin hän tienasi runsaat 240 000 euroa.

Edelmann on vuosien varrella näytellyt kymmenissä elokuvissa ja tv-sarjoissa ja on myös ahkerasti keikkaileva muusikko. Edelmannilta ilmestyi hiljattain uusi levy, ja loppusyksyn aikana hän kiertää Suomen konserttisaleja 50-vuotisjuhlakiertueellaan.

Suomen euroviisuedustajan Saara Aallon verotettavat tulot olivat yhteensä lähes 19 000 euroa. Ansiotuloja tästä oli vajaat 17 000 euroa. Aallon Suomessa saamat ansiotulot jäivät selvästi edellisvuotta pienemmäksi, sillä vuonna 2016 hän tienasi niitä runsaat 78 000 euroa. Aalto oli tuolloin loppuvuonna paljon julkisuudessa myös Suomessa, kun hän osallistui Britannian X-Factor-kisaan, jossa sijoittui lopulta toiseksi.

Aalto on tänä vuonna nähty Euroviisujen lisäksi muun muassa Suomen X-Factorin tuomarina. Parhaillaan Aalto keikkailee Suomessa, mutta ensi vuonna hänet on määrä nähdä ainakin Britannian Dancing on Ice -ohjelmassa.

Pitkän linjan muusikon Heikki Harman eli Hectorin ansiotulot olivat yli 200 000 euroa, ja lisäksi hänellä oli pääomatuloja noin 5 500 euroa. Hectorin tulot kasvoivat toissa vuodesta, jolloin artistiveteraani tienasi ansiotuloja noin 115 000 euroa.

Esiintyjänimellä Sanni tunnettu artisti Sanni Kurkisuo tienasi yhteensä lähes 137 000 euroa, josta ansiotuloa oli vajaat 127 000 euroa.

Useat rap-tähdet yltävät yli sadantonnin tuloihin

Useat tunnetut rap-artistit tienasivat viime vuonna ansiotuloja kuusinumeroisia summia. Esimerkiksi rap-duo JVG:n Ville-Petteri Gallen ansiotulot olivat noin 120 000 euroa ja Jare Joakim Brandin noin 63 300 euroa. Brandilla oli myös pääomatuloa noin 7 000 euroa.

Rap-artisti Elastisen eli Kimmo Laihon verotettavat tulot olivat viime vuonna yhteensä reilut 120 000 euroa. Tästä ansiotuloa oli noin 87 000 euroa.

Räppäri Pyhimys eli Mikko Kuoppala sai ansiotuloja lähes 160 000 euroa ja pääomatuloja noin 20 000 euroa.