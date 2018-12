Jazz-arvio: Säkenöivää uutta instrumentaalimusiikkia - "taas tuli lapsenlapsille kerrottavaa"

Tuomo Dahlblom Trio

Poppari 5.12.2018

Tasan 40-vuotias Tuomo Dahlblom on epäilemättä yksi hienoimmista Jyväskylästä uralleen ponnistaneista muusikoista.

Monille kansalaisille Dahlblom on “tv:stä tuttu tuntematon”, monitaitoiselle kitaristille kun on töitä riittänyt menestyneiden viihdeformaattien studiohommia myöten. Alan piireissä Dahlblom on korkealle arvostettu kitara-ammattilainen, joka tunnetaan etenkin töistään jazzin ja rockin välimaastoissa.

Popparissa päästiin kokemaan uuden Tuomo Dahlblom Trion ihka ensimmäinen keikka, ja taas tuli lastenlapsille kerrottavaa. Dahlblomin säveltämä musiikki oli juuri saatu treenattua esityskuntoon, joten tallella oli kaikki mahdollinen tuoreus.

Kitarasooloja kuultiin joka biisissä, ja oli siellä monta basso- ja rumpusooloakin. Kuulostaako tylsältä? Sitä se ei todellakaan ollut, kun jokaikisellä soolosuoritteella oli oma tarkoin luonnosteltu karaktäärinsä.

Sävellysten ja sovitusten vaihtelevuus takasi hyvin värikkään illan, ja bändin loistava meininki kohosi vastustamattomasti pikkujoulukauden levottomuuden ylle.

Akustinen kitara oli hienosti esillä muutamassa vähän pehmoisemmassa kappaleessa, ja sähkökitaralla sekä voimallisen energisesti että säkenöivän älykkäästi soittanut Dahlblom löysi aina vain uusia jännittäviä suuntia kehittelyilleen ja huipennuksilleen.

Mahtavan kitaranäytöksen alta löytyi rytmiraidoista aivan yhtä olennainen osa trion taikaa. Rumpali Mikko Hassisen vispilähissuttelusta roimaan biittiin yltänyt dynamiikan hallinta ja basisti Heikki Laineen tarttuvista riffeistä ponnistanut monipuolisuus olivat osaltaan takaamassa Dahlblomin fuusiotyylin elinvoimaisuutta.