Joker rohmi ehdokkuuksia tämän vuoden Oscareissa

Oscar-menestystä voidaan usein ennustaa Golden Globe -palkintojen perusteella. Viime viikolla jaettuja kultaisia maapalloja voittivat muun muassa Quentin Tarantinon ohjaama Once Upon a Time in Hollywood, joka sai palkinnon sekä parhaasta komediaelokuvasta että parhaasta käsikirjoituksesta.

Kymmenen ehdokkuuden elokuvia on yhteensä kolme. Ne ovat Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman ja 1917.

Paras elokuva:

1917

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Ford V Ferrari

The Irishman

Joker

Jojo Rabbit

Pikku naisia

Paras ohjaus:

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

Paras naispääosa:

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Pikku naisia)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Paras miespääosa:

Antonio Banderas (Kärsimys ja kunnia)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Kaksi paavia)