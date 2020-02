Jorma Uotinen nähdään Kekkosena Suomen kansallismuseon teoksessa Tamminiemessä

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 120 vuotta presidentti Urho Kekkosen syntymästä. Presidentin kotina tunnetussa Tamminiemessä esitetään juhlavuonna tanssiteos Uotinen goes Kekkonen, jonka pääosan tanssii Jorma Uotinen.

Teoksen on toteuttanut Compania Kaari & Roni Martin, ja sen ensi-ilta on 5. maaliskuuta. Näytöksiä on Suomen kansallismuseon museoperheeseen kuuluvassa Tamminiemessä maaliskuussa 12 ja syyskuussa 8.

– On hienoa saada tarjota yleisölle mahdollisuus kokea Tamminiemessä tällainen tunnelma ja intensiteetti. Museon tiloissa etenevä tanssiteos on uudenlainen tapa kokea Tamminiemi, ja selvästi tämä on kiinnostanut niin museokävijöitä kuin tanssia katsovia, Suomen kansallismuseon intendentti Mikko Teräsvirta sanoo tiedotteessa.

Tamminiemessä on lisäksi esillä lehtikuvanäyttely presidentti Kekkosesta vuoden loppuun asti. Kuvissa nähdään virkamatkaileva presidentti Kekkonen sen jälkeen, kun viralliset poseerauskuvat on otettu.