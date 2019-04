"Jos jotakin mielikuvaa lähtisin etsimään, lähinnä tulee mieleen Pink Floyd" – Harvinainen proge-messu soi rauhan sanomaa pääsiäisenä Jyväskylän Taulumäen kirkossa

"Ensikuulemalla voi sanoa, että nuoren säveltäjän melodiasuoni on erittäin rikas ja hänen sommittelukykynsä hyvin kehittynyt luomaan ehjiä linjoja näinkin vaikean tekstin säveltämiseen", kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalaisen kriitikko Matti Vainio kulttuurisivuilla 25.5.1969 Taulumäen kirkossa kuullusta Timo Ruottisen messusta Missa Popularis.

Säveltäjä Ruottisen, joka tuli tunnetuksi Alba Recordsin toimitusjohtajana, omaperäinen pop-messu palaa Taulumäellä Hieman erilaisessa jumalanpalveluksessa 22.4. klo 18.

Missa Popularis perustuu vuosisatoja vanhaan messuperinteeseen, mutta taipuu progressiiviseen rockiin.

– Jos jotakin mielikuvaa lähtisin etsimään, lähinnä tulee mieleen Pink Floyd. Messusävellystä on temaattisesti inspiroinut muun muassa Bachin H-molli-messu, ja pysyvät osat – kyrie, gloria, credo, sanctus ja agnus dei – lauletaan latinaksi, Jyväskylän Pääsiäinen -konserttisarjan koonnut Taulumäen kanttori Jukka Hassinen kertoo.

Teos nousee 1960-luvun ilmapiiristä, jota sävyttivät Vietnamin sota, Biafran nälänhätä, Prahan kevät ja vastavoimana väkivallattomuutta henkivä Woodstock-festivaali.

– Kirkkoon tuodaan isoja tv-näyttöjä, jotka heijastavat kuvaa tämän hetken kriisialueilta.

Yhtyeenä on The New Segment Orchestra ja kuorona on Ruamjai, teoksen johtaa Kirsi Kaunismäki-Suhonen. Esitys kestää reilun tunnin ja se on ilmainen.

Jyväskylän seurakunnan konserttisarja tarjoaa harvinaisen Missa Popularisin rinnalla klassista ohjelmistoa.

Konserttisarjan avaa Taulumäen kirkossa palmusunnuntaina 14.4. esitettävä Pertti Tahkolan valmentaman Kamarikuoro Valon, Oulun Kamariorkesterin ja solistien Olli Heikkilän johdolla esittämä Bachin suurteos Johannes-passio.

Lauluyhtye Cantus Alaudae pitää 17.4. Keltinmäen kirkossa renessanssisäveltäjä Carlo Gesualdon Tenebraen teoksista Kärsimyksen lauluja -konsertin.

Pitkäperjantaina 19.4. Taulumäen kirkossa kuultavan Pekka Kostiaisen Triduum Paschale – Pääsiäisoratorion esittävät Jyväskylä Sinfonia, Musica-kuoro ja solistit johtajanaan Ville Matvejeff.

Pääsiäispäivänä 21.4. Taulumäen kirkon kanttori Jukka Hassinen soittaa Kristus ylösnoussut on -urkukonsertissaan suurten mestareiden teoksia.

Lux Auribus esittää Kimmo Tuurin johdolla Taulumäen kirkossa 23.4. About the Goodness of the Lord -levyn julkistamiskonsertissa afroamerikkalaisia spirituaaleja.

Konserttisarjan päättää Jyväskylän Studiokuoro ja urkuri Jaana Ikonen 25.4. Kaupunginkirkossa. Ohjelmassa on muun muassa klassisten säveltäjämestareiden messumusiikkia.

Kaikki konsertit ja muut pääsiäisajan tapahtumat osoitteessa: www.jyvaskylanseurakunta.fi