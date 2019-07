Jotakin punaista ja vahvaa – Ballymurphyn joukkosurma on huovutettu Jämsän Kivipankin seinien suojaan

Irlantilaisten itsetuntoon verisesti iskenyt Ballymurphyn joukkosurma vuonna 1971 oli inspiraation lähde, kun taiteilija Tamzen Lundy työsti villaisaa teosta Suomen huopayhdistys Filtin huopanäyttelyyn Jämsään.

Ballymurphyn joukkosurmassa brittisotilaat tappoivat yksitoista siviiliä. Tapauksella oli vaikutuksensa kuuluisan verisunnuntain eskaloitumiseen vuotta myöhemmin. Yksitoista menehtynyttä siviiliä luodinreikineen on huovutettu symbolisesti Lundyn teokseen, joka on nyt ripustettu Jämsän Kivipankin alakertaan keskeiselle paikalle.

– Kun luimme, mitä tämä teos esittää, nousi niskakarvani pystyyn. Tämä teema tosiaan herätti yllättävän vahvoja tuntoja tekijöissä, Vicky Blomfield toteaa.

Kivipankissa avautui maanantaina Filtin 21. näyttely, jossa on vahva kansainvälinen maku. Kaikille avoin ja ilmainen näyttely on esillä elokuun 4. päivään saakka ja kantaa nimeä Jotakin punaista – Something Red.

Näyttelyssä on esillä 18 irlantilaisen ja 26 suomalaisen huovuttajan töitä. Punaisena lankana teoksissa kulkee punainen väri. Materiaaleja ja muotoja näyttelyssä on monenmoisia, aina huopakengistä seinätekstiileihin ja maljakoihin.

Irlannin taidetoimikunnan tukema Feltmakers Ireland järjesti jurytyksen, jonka myötä Suomeen valittiin lopulta 18 teosta. Tunnelataus näyttelyssä on vahva.

Maureen Cromer Feltmakers Ireland-yhdistyksestä kertoo heidän tuoneen Suomeen 18 taiteilijan teoksia, joissa osassa heijastuu jopa vahva poliittinen sanoma.

– Irlantilaisten kipukohtia. Esimerkiksi minun työssäni käsittelen mielenterveyttä ja parantumista, Cromer kertoo.

– Toivomme, että ihmiset Suomessa ymmärtäisivät näiden teoksien kautta sen, että Irlanti ei ole vain pieni saari jossain reunalla. Meidän historiamme ja arpemme ovat yhä vahvasti läsnä, mutta yritämme mennä eteenpäin, Blomfield huomauttaa.

Huopa itsessään on vasta hiljattain löytänyt jalansijan Irlannissa. Yhdistyksen Suomeen saapunut kuusihenkinen naisjoukko kuitenkin kokee, että käsityömuoto ansaitsisi isomman näkyvyyden kulttuurin puolesta vahvasti marssivan Irlannin arjessa. He ihailevatkin suomalaisten perinnettä huovutuksen parissa.

– Esimerkiksi minun töihini olen saanut valtavasti vaikutteita kaikkialta ulkomailta, Elaine Peden toteaa.

– Ja kyllähän tämä huopa yhdistää ihan valtavasti meitä kaikkia. Vaikka meillä jokaisella on oma tyyli ja tapa tehdä, ja vaikka olemme toisella puolen maailmaa, huopa yhdistää. Se on tuonut ystävyyttä ja ainutlaatuista yhteenkuuluvuuden tunnetta, Blomfield ja Cromer painottavat.

Suomeen tuodut teokset ovat saaneet Kivipankissa rinnalleen 26 suomalaisen huovuttajan teoksia. Silmiinpistävän ihailtavaa on se, että teokset on aseteltu tiloihin onnistuneen sekaisin. Vaikka teosten tekijät ovat eri maista, eri kulttuureista, puhuvat teokset tosiaan hämmästyttävän samaa kieltä. Selkeästi sielujen sympatiaa.

Näyttely on avoinna Jämsän Kivipankin galleriassa päivittäin su–pe kello 12–18, la kello 12–17. Näyttelyyn ei ole pääsymaksua.