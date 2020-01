Jude Law palaa äkkiväärän paavin rooliin

Tähtinäyttelijä Jude Law palaa paavin rooliin Paolo Sorrentinon ohjaamassa sarjassa. The New Pope on jatkoa neljän vuoden takaiselle The Young Pope – piru ja pyhimykselle. Uusi sarja alkaa C More -palvelussa sunnuntaina 26.1.

Ensimmäisen sarjan lopussa Law’n esittämä amerikkalainen paavi Pius XIII vaikutti kuolevan. Nyt hän herää koomasta. Uusi paavi on kuitenkin jo valittu. Johannes Paavali III:a näyttelee John Malkovich.

– Ensimmäinen kausi oli itsenäinen teoksensa, Law sanoo.

– Toista ei olisi tehty, ellei Paololla itsellään olisi ollut erinomaista uutta ideaa.

Sarja jatkuu yhtä surrealistisena kuin se hurjimmillaan oli. Kahden paavin kilpailutilanteeseen päästään myöhemmin. Kuolleista herännyt Pius XIII joutuu ensin pohtimaan, miten toteuttaisi paluunsa julkisuuteen. Hänestä leivotaan messiasmaista ihmeidentekijää.

Law vertaa roolihahmoaan Jeesukseen.

– Hän joutuu ihmettelemään, onko korkeampi voima sittenkin lähettänyt hänet selvittämään ongelmia yliluonnollisin keinoin. Samalla hän on täynnä itse-epäilyksiä, Law kuvailee.

– Vähän kuin Monty Pythonin Brianin elämä -elokuvassa kävisi ilmi, että Brian onkin todella Jumalan poika.

Kaiken keskellä Pius XIII on lihaa ja verta, sama ketjupolttaja, joka ensimmäisessä sarjassa paljasti narsisistia piirteitään. The Young Popessa päähenkilö ei ollut vain veijari, vaan myös ankara avioeron ja homojen vastustaja.

Mahdollisuus sekoilla

Law'n ura Yhdysvalloissa lähti nousuun 20 vuotta sitten. Silloin hän sai sivuosan Oscar-ehdokkuuden elokuvasta Lahjakas herra Ripley. Aivan A-luokan tähtien kärkeen brittinäyttelijä ei kirinyt, mutta hän on kestosuosikki.

Viimeisimpiin aluevaltauksiin on kuulunut rooli Harry Potter -kirjailija J.K. Rowlingin luomassa fantasiamaailmassa. Law esittää Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset -elokuvassa Albus Dumbledorea.

Italialainen Sorrentino oli voittanut muutamaa vuotta aiemmin parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin, muttei ollut osunut napakymppiin englanninkielisillä elokuvillaan. The Young Pope oli kaivattu uudistuminen juuri sopivaan aikaan sekä ohjaajan että näyttelijän uralla.

– Sarja tuntui Paololle oivalliselta ilmaisumuodolta. Pitkässä tarinamuodossa hän pääsi irrottelemaan, samoin me näyttelijät, Law pohtii.

– En itsekään ollut tehnyt mitään yhtä rohkeaa pitkään aikaan.

Kymmenosaisen sarjan pituudessa on mahdollista kokeilla, sekoilla ja mennä sivupoluille, Law kuvailee.

– Voi tehdä outoja rinnastuksia ja viljellä kummallista huumoria. Paolo on silti jokaisessa kohtauksessa voimakkaasti läsnä.

Päivätasolla näytteleminen sarjassa tai elokuvassa eivät eroa toisistaan, mutta kun esittää samaa hahmoa jo toisella kaudella, työ alkaa muistuttaa teatteria.

– Teatterissa elää hahmon kanssa kuukausia ja alkaa nähdä sen eri tavalla. Usein siinä ihmettelee, miksi tein tämän alussa niin eri tavalla, Law sanoo.

– Tällaista roolia oppii ymmärtämään alati aivan uudelleen.

Rituaalit kuin teatterista

Law korostaa, ettei hän itse ole uskonnollinen. Paavin rooli on ohjannut häntä pohtimaan henkisyyden merkitystä.

– Sarjan teemana ovat uskon monet muodot, Law tiivistää.

– Totta kai se herättää minussa paitsi välttämätöntä ammatillista, myös henkilökohtaista uteliaisuutta.

Keskeisin asia, jonka sarja on hänelle katolisuudesta opettanut, on uskonnon teatraalisuus.

– Katolisuudessa on suuria rituaaleja, monenlaista performanssia ja näyttäviä asuja, Law sanoo.

– Näen tuon kaiken rinnakkain teatteri-ilmaisun kanssa.

Kunnioitus mukana

The Young Pope- ja The New Pope -sarjojen paavit ovat konservatiivisempia kuin tosielämän nykyinen paavi Franciscus. Ohjaaja-käsikirjoittaja Sorrentino ei käsittele katolisuuden tätä päivää vaan suurempia kysymyksiä, arvioi Law.

– Oikean paavin pitää elää ajassa. Ennen pitkää hän muuttuisi tarpeettomaksi, jos hän ei osaisi uudistua, Law sanoo.

– Asiaa voi verrata kuninkaallisen asemaan: nyt Britannian kuninkaalliset voivat mennä naimisiin tavallisten ihmisten kanssa. Instituutiot muuttuvat.

Sarjoissaan Sorrentino leikkii käsityksillä, joita paavista on ja mielikuvilla, joita katolisen kirkon johtajista ja moraaliedellytyksistä syntyy. Provokaatiot herättävät kysymyksiä, eikä Sorrentino pyri vastaamaan itse.

– Mitään pyhäinhäväistystarkoitusta ei sarjoilla tietenkään ole, Law sanoo.

– Paavi on nyt ja tulevaisuudessa miljoonille ihmisille valtavan tärkeä. Kunnioitamme sitä.