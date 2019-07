Juha Tammenpään Ilmakuivattu pyhimys -näyttely avautui Höyry-galleriassa

Juha Tammenpään Ilmakuivattu pyhimys -näyttely Korpilahden Höyry-galleriassa on avautunut. Kesägalleriassa on nimiteoksen (kuvassa) lisäksi nähtävillä kymmenkunta muuta kookasta maalausta. Ne edustavat vaasalaiselle Tammenpäälle ominaista, muun muassa huumorintäyteiseksi ja satiiriseksi luonnehdittua kuvakerrontaa. Toisessa näyttelytilassa gallerian yläkerrassa on esillä parinkymmenen grafiikanteoksen kokonaisuus. Kesägallerian akryylityöt ovat vuosilta 2010–2011, grafiikantyöt kolmelta viime vuodelta. Näyttely on avoinna 28. 7. asti.