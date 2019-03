Juhani Heinonen -viulukilpailu: 94-vuotias viulistilegenda ei enää päätä voittajista, mutta tarjoutui tuomariston autonkuljettajaksi

Tässäkö tämä oli? Tuomas Haapanen kysyy juttutuokiomme päätteeksi. On sääli vastata kyllä, sillä 94-vuotiaalla viulistilegendalla olisi varmasti tarinoita kerrottavanaan enemmän kuin 30 minuutin mittainen haastattelu antaa myöten.

Vain hetkeä myöhemmin on alkamassa Juhani Heinonen -viulukilpailun keskisarjan finaali. Haapanen haluaa olla paikalla ajoissa, sillä hän on päättänyt kuunnella kaikki tämän vuotisen kilpailun esitykset. Niin hän on tehnyt usein ennenkin.

Kilpailu on järjestetty Jyväskylässä kutakuinkin kolmen vuoden välein vuodesta 1977 lähtien, ja Haapanen on ollut aina paikalla.

– Ensimmäisessä kilpailussa olin opettajan ominaisuudessa ja siitä lähtien sitten kilpailulautakunnassa ja kilpailutoimikunnassa puheenjohtajana.

Tänä vuonna Haapasella ei ole mitään varsinaista roolia. Ennen kilpailun alkua hän on kuitenkin vihjannut voivansa toimia esimerkiksi tuomariston autonkuljettajana.

– Etenkin tuomarointitehtävät on täytynyt antaa nuoremmille, kun ei tuo minun kuulonikaan ole enää niin hyvä. Aikansa kutakin.

Mutta mikä saa viulukonkarin paikalle Jyväskylään vuosikymmenestä toiseen?

– Tämä on ollut minulle suorastaan kuin elämäntehtävä. Nyt täällä soittavat oppilaitteni oppilaat. Luonnollisesti olen kovin kiinnostunut tästä nuoresta polvesta, Haapanen kertoo.

Hänen mukaansa kilpailun taso nousee koko ajan huimaavasti.

– Joka vuosi on ollut joitakin hyviä, mutta nyt niitä on monta.

Haapasen mukaan kovan tason taustalla on laadukas opetus. Tänä vuonna kilpailuun on osallistunut aiempaa enemmän nuoria soittajia ympäri Suomen.

– Täällä on porukkaa Sibelius-akatemiasta, mikä on se kaikkein vaikein koulu. Mutta myös ympäri Suomen, mikä kertoo siitä, että osaaminen ei ole keskittynyt vain yhteen paikkaan.

Haapanen uskoo suomalaisen viulunsoiton pitävän pintansa myös tulevaisuudessa. Kilpailu on kuitenkin kovaa ja kansainvälistyminen luonnollinen osa kehitystä. Erityisesti Aasia on viulunsoiton osalta kasvavaa aluetta.

– Kyllä viulunsoittajia Suomessa riittää, mutta se vaatii hurjaa ammattitaitoa. Huippuvirtuositeettia vaaditaan orkesterisoittajaltakin. Stemmat ovat vaikeita!

Haapasen mukaan Suomi pärjää silti mainiosti maailman mittakaavassa. Suomeen pyrkii myös jatkuvasti soittajia eri puolilta maailmaa.

– Esimerkiksi Helsingin orkesterit edustavat ihan kansainvälistä huippuluokkaa, ja jousistot ovat miltei yksinomaan suomalaisia. Koesoitoissa on usein ollut ulkomaalaisiakin, mutta he eivät ole pärjänneet suomalaisille.

Muusikkoperheessä kasvanut Haapanen aloitti itse viulunsoiton 10-vuotiaana, omien sanojensa mukaan liian myöhään. Nyt Juhani Heinonen -kilpailun nuorimmat osanottajat ovat saman ikäisiä.

– Kyllähän nykyään tiedetään hyvin, että mitä aikaisemmin aloittaa, sen parempi. Erityisesti viulunsoitto vaatii herkkyyttä. Täällä nuoretkin soittajat ovat jo melko pitkällä.

Vaikka Haapasen uran voi sanoa alkaneen suhteellisen myöhään, hän on silti tehnyt kattavan uran Suomessa ja ulkomailla, orkestereissa, solistina ja opettajana. Hän muistaa ajatelleensa vaihtavansa muusikon uran toisiin töihin vain kerran: silloin Suomi oli juuri toipumassa sodasta. Musiikkiura vei lopulta kuitenkin mukanaan.

– Vielä nytkin minulla käy jokunen opetettava, Haapanen paljastaa.