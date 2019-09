Jussi Heikkilän teoksia pitkästä aikaa esillä Jyväskylässä – "Linnut paljastavat, mitä ihminen tekee ympäristölle ja lopulta itselleen"

Kuvanveistäjä Jussi Heikkilä on tehnyt Informaatiota-teoksen palautetuista lintujen rengastusrenkaista. Työ on kuin pienimuotoinen versio Ateneumissa vuonna 2017 esillä olleesta Havaintoja – löytöjä -teoksesta, johon Heikkilä käytti noin 15 000 lintujen metallirengasta. Kiasma hankki teoksen kokoelmaansa.

– Nämä ovat joutsenien, merikotkien ja maakotkien renkaita, Heikkilä kertoo uudesta työstään galleria Beckerissä.

Heikkilä esittäytyy pitkästä aikaa Jyväskylän taiteilijaseuran galleriassa, edellisestä kerrasta on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Viime vuosina hänen teoksiaan on nähty Ateneumin lisäksi muun muassa laajassa kutsunäyttelyssä Taidehallissa vuonna 2016.

Lintuharrastaja, käsitetaiteilija Heikkilä tunnetaan hienovaraisista ja pelkistyneistä lintuaiheista teoksistaan. Hänelle linnut ovat indikaattori, joka paljastaa, miten ihmisen toimet vaikuttavat luontoon ja eläimiin. Heikkilä huolestui jo 1980-luvulla esimerkiksi muovin heijastuksesta meriin.

Toisessa uudessa Informaatiota-työssä on noin 30 eri lintulajin rengastusrenkaita alkaen 1800-luvulta.

– Renkaissa on niin suuri määrä informaatiota, ettei sitä oikein kukaan tajuakaan. Esimerkiksi tiira saattaa elää jopa 30-vuotiaaksi ja se voi lentää elämänsä aikana kaksi miljoonaa kilometriä.

Lasinen kaupunki -teoksessa on Coca-Cola-pulloja 1940-luvulta saakka. Maailman tunnetuimman brändin yksi esiintymä löytyy viereiseltä seinältä: muovipullo, jonka sisään on tungettu lintu. Teoksen nimi on Lincoln Parrot.

– Salakuljettajat laittavat linnun pulloon, se saa pullon suusta happea, mutta ei pysty räpyttelemään.

Kun ihminen tekee maapallolla tuhoaan, linnut katoavat. Lopulta katoaa myös ihminen.

– Ihminen on yksi laji muiden joukossa, ja muitakin on kuollut sukupuuttoon. Ihminen aiheuttaa itse oman loppunsa.

Heikkilän työt syntyvät tutkimisen ja matkojen kautta, pitkällisen ajatusprosessin päätepisteinä. Teoksissa kaiken on oltava oikein ja eksaktia. Näyttelyn pienet lintufiguriinit olivat viedä taiteilijan hermot.

– En voi pettää itseäni sillä tavalla, että jättäisin tekemättä loppuun asti. Taiteilijan työ on yksinäistä, hän sanoo.

Salakuljetus, ylikalastus, katoavat lajit, pohjaveden loppuminen, ympäristökatastrofit. Vakavien teemojen keskelle mahtuu onnenhetkiäkin.

– Lähdin kipeän jalkani kanssa Thaimaahan etsimään äärimmäisen uhanalaista lusikkanokkasirriä. Vihdoin viimein näin linnun, jopa kaksi, Heikkilä iloitsee.

Tällä hetkellä kuvanveistäjä työskentelee sairaala Novaan tulevan ison siipiaiheisen teoksen parissa. Seuraavana on vuorossa kutsukilpailu Matti Nykäsen muistoveistoksesta.

– Olen jo miettinyt asiaa, Heikkilä sanoo.

Näyttely on esillä galleria Beckerissä 25.9. saakka.