Jussi-gaala alkoi – Aku Louhimies saapui paikalle

Kotimaisen elokuvan Jussi-gaala on alkanut. Naisnäyttelijöiden nöyryyttämisestä syytetty elokuvaohjaaja Aku Louhimies on saapunut paikalle. Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas -elokuva on ehdolla kymmenessä kategoriassa, ja Louhimies on itse ehdolla kolmessa kategoriassa, muun muassa parhaasta ohjauksesta.

Ensimmäisenä jaettiin palkinnot parhaasta lyhytelokuvasta ja dokumenttielokuvasta. Parhaana lyhytelokuvana palkittiin Teppo Airaksisen ohjaama Katto.

Parhaan dokumenttielokuvan palkinnon sai Selma Vilhusen ohjaama Hobbyhorse revolution.