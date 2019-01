Jyrockin esiintyjistä yli puolet naisia – indiemusiikin festivaalia vietetään Ilokivessä

Vaihtoehtomusiikkiin ja uusiin tulokkaisiin keskittyvä Jyrock järjestetään Jyväskylän ylioppilastalo Ilokivessä 5. – 6.4. Festivaalin artisteista ja yhtyeiden keulahahmoista yli puolet on naisia.

Festivaali asetti tavoitteekseen, että vähintään 40 prosenttia esiintyjistä on oltava naisia.

– Jyrock haluaa osaltaan edistää tasa-arvoa musiikkialalla. Tavoitteeseen päästiin, sillä laskentatavasta riippuen festivaalin esiintyjistä 55 – 28 prosenttia on naisoletettuja. Jos laskennassa huomioidaan yhtyeiden keulahahmot tai solistit, naisesiintyjien määrä on 55 prosenttia. Kun mukaan otetaan yhtyeiden kaikki jäsenet, esiintyjistä naisia on 28 prosenttia, mikä on enemmän kuin millään suurella suomalaisella festivaalilla viime vuonna, tiedottaja Sanni Lahtinen toteaa tiedotteessa.

Musiikkimedia Nuorgam selvitti viime keväänä naisesiintyjien määrää suomalaisilla festivaaleilla. Selvityksen perusteella eniten naisesiintyjiä oli Ruisrockissa, missä määrä oli vain 22,8 prosenttia.

Jyrockissa nähdään tänä vuonna kolme ulkomaista kiinnitystä. Ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva, newyorkilaislähtöinen Curses julkaisi debyyttinsä viime syksynä. Perinnetietoisella new wave -albumillaan artisti yhdistelee eri genrejä synkän mystiseksi kokonaisuudeksi.

Itävaltalainen Elektro Guzzi on teknoyhtyeenä yllättävä, sillä trion instrumentit ovat rummut, basso ja kitara.

Ruotsalainen indie rock -yhtye Pale Honey nähtiin viime kesänä Roskilden ja Way Out Westin lavoilla.

Festivaalin kotimaisia nimiä ovat Ruusut ja viime syksynä seitsemännen albuminsa julkaissut Yona.

Kotimaista räpkenttää edustavat feministinen duo SOFA, Töölön Ketterä ja Sitoi. Muita kiinnityksiä ovat mm. 1981, Möyhy-Veikot, Linkopii, Radio Supernova, Jesse Markin ja Sumuposauttaja.

Kahden festivaali-illan lisäksi Jyrockia vietetään ennakko- ja päiväklubilla. Festivaalilauantain päiväklubilla nähdään debyyttinsä viime vuonna julkaissut Karina sekä Päiviö ja Pyhä Männynoksa. Ennakkoklubilla esiintyvät K-X-P ja Multishiva.