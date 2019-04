Jyväskylään perustettiin uusi kulttuuriosuuskunta – Toitoitoi tuo ensitöikseen kesänäyttämöille Viiru ja Pesonen -lastennäytelmän

Näyttelijä Tarja Matilaisen suuri haave kulttuurin tekijöiden yhteenliittymästä on nyt totta. Jyväskylään on Matilaisen johdolla vastikään perustettu kulttuuriosuuskunta Toitoitoi.

Nimi saattaa olla hieman kryptinen, joten selitetään. ”Toi toi toi”, lausuvat esittävän taiteen ja musiikin tekijät usein toisilleen ennen ensi-iltaa, kun haluavat toivottaa onnea. Suoraan hyvää onnea ei sovi toivottaa, sillä siitä seuraa epäonnea.

– Toitoitoi tarkoittaa siis menestystä. Toivottavasti nimi on enne, Matilainen sanoo.

Toitoitoihin kuuluu kuusi ihmisjäsentä ja yksi ravintola. Jälkimmäinen on kulttuurihankkeistaan perinteisesti tunnettu Sohwi, ihmisiä ovat Matilainen, teatteriohjaaja Erika Hast, muusikko, pianisti Nina Loimusalo, muusikko, tutkija, parhaiten Miljoonasateen alkuperäisenä kosketinsoittajana tunnettu Olli Heikkinen, lavastaja–valaisija Anssi Pöyhönen sekä Sohwin ravintoloitsija Juha Oksanen.

Toitoitoin ensimmäinen produktio on toukokuun lopussa ensi-iltansa saava lastenteatteriesitys Viirun ja Pesosen kesä. Jos täsmällisiä ollaan, toteuttaa Viirun ja Pesosen kesän Lastenteatteri Pikku-Sohvi, Toitoitoin lastenteatterijaos.

Sven Nordqvistin suosittuun lastenkirjasarjaan perustuvaa näytelmää esitetään Muuramen Riihivuoressa ja myöhemmin kesällä Mäki-Matin perhepuistossa. Dramatisointi ja ohjaus ovat Erika Hastin. Näyttelemässä ovat Matilainen sekä ulkopuolisena palkattuna työvoimana Aaro Vuotila (Pesonen) ja Sipriina Kauranen (Viiru).

Miksi juuri Viiru ja Pesonen?

– Se on sympaattinen tarina, jossa ollaan perusasioiden äärellä. Ja koska se on tuttu, on sitä helppo myydä ensimmäisenä juttuna, Erika Hast sanoo.

Myydä nimittäin pitäisi, sillä osuuskunnan ideana on, että se tuottaisi jäsenilleen palkkaa. Se vaatii tarkkaa harkintaa.

– Jos osuuskunnan jäsenet haluavat elättää itsensä taiteellaan, pitää laskea tosi tarkkaan, mitä tekee ja mihin resurssit riittävät, sanoo piakkoin tutkinnon liiketaloustieteestä suorittava Hast, jolla ”päässä raksuttaa kaiken aikaa laskukone”.

– Tavoitteena on, että jäsenet pystyisivät mahdollisimman laajasti käyttämään osaamistaan. Siihen perustuen pyrimme rakentamaan erilaisia paketteja, joihin mahdollisen ostajan on helppo tarttua, Matilainen sanoo.

Rahaa pitäisi tehdä itselle, mutta taustalla väijyy myös hyvän tekemisen eetos.

Viirun ja Pesosen kesää esitetään kesällä yli 30 kertaa, ja kahden esityksen tuotot menevät hyväntekeväisyyteen. Niissä Toitoitoi tekee yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, ja tuotot ohjataan vähävaraisille lapsiperheille.

– Haluan omalta osaltani levittää hyvää. Pienestä lähdetään liikkeelle, ja toivottavasti hyväntekeväisyydestä tulee jatkossa vakiintunut osa tekemistämme, Matilainen sanoo.