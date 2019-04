Jyväskylä Big Bandin kantaesitysten konsertissa sunnuntaina solisteina Hilkka Louhivuori, Tuomo Prättälä ja Henriika Steidel

Jyväskylä Big Bandin perinteinen Ensikäsityksiä-kantaesityskonserttisarja saa jatkoa sunnuntaina 7.4. klo 18, kun Siltasalissa kuullaan yhteensä kuusi uutta suomalaista big band -sävellystä laululle ja big bandille.

Konserttiin on tilattu Teoston avustamana kolme teosta laulutaiteilijoilta: Anna-Mari Kähärältä, Eva Louhivuorelta ja Tuomo Prättälältä. Kapellimestarina on Ilkka Mäkitalo.

Illan kantava teema on laulu ja ohjelmassa on myös poimintoja Ensikäsityksiä-sarjan aikaisemmissa konserteissa esitetyistä kappaleista. Luvassa on monipuolinen jazzia ja jokaisen säveltäjän ominta sävelkieltä yhdistelevä kokonaisuus.

Konsertissa tilaussäveltäjistä kuullaan laulusolistina Emma-palkittua Tuomo Prättälää. Hänen lisäkseen solistiksi saapuu Jyväskylästä lähtöisin oleva ja nykyisin Tanskassa sävellystä opiskeleva Hilkka Louhivuori sekä big bandin pasuunasektiostakin tuttu Henriika Steidel. Myös heiltä molemmilta kuullaan konsertissa kantaesityksiä.

Jyväskylä Big Band on tullut tunnetuksi suomalaisen uuden musiikin edistäjänä ja yhtye on tehnyt yhteistyötä suomalaisten säveltäjien kanssa jo vuodesta 1998 alkaen. Ensikäsityksiä -konserttisarja on Jyväskylä Big Bandin merkittävin vuosittainen konsertti, jossa kuullaan aina teemoittain vaihtelevia kokonaisuuksia.

Jyväskylä Big Band: Ensikäsityksiä 16 sunnuntaina 7.4. klo 18 Siltasalissa (Pitkäkatu 19–21)

Liput 20/10e (ovelta, myös kortilla). Lippuvaraukset osoitteesta: jbbtuottaja@gmail.com