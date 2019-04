Jyväskylä Sinfonian syksyn ohjelma julki: Monipuolisen kauden yksi huippunimistä Eva Ollikainen

Jyväskylä Sinfonian syyskauden 2019 ohjelmisto on monipuolinen. Kuulijoille on tarjolla jälleen kerran nuoren polven uusia lahjakkuuksia, eturivin kapellimestareita sekä erilaisia teemakonsertteja.

Syyskauden avauskonsertissa orkesteri kantaesittää Kalevi Ahon uuden tilausteoksen, jonka solistina on bassoklarinetisti Mikko Raasakka. Huippuvieras, kapellimestari Eva Ollikainen puolestaan on suunnitellut konserttiinsa säveltäjä Richard Straussin persoonan ympärille kietoutuvan ohjelman. Konsertin solisti, sellistisensaatio Leonardo Chiodo soittaa Šostakovitšin 1. sellokonserton. Syyskuun lopun konserttikiertue Jyväskylässä ja maakunnassa tuo orkesterin eteen Sibelius-Akatemian kapellimestariluokan. Konsertin solistina on myös tulevaisuuden lupaus, jyväskyläläinen kontrabasisti Kaapo Kangas.

Sellotaiteilija Tuomas Ylinen tulkitsee lokakuun alussa Schumannin melankolisen kauniin ja hieman arvoituksellisen sellokonserton. Japani-teemainen konsertti puolestaan vie eksoottiselle matkalle shakuhachi-taiteilija Tadashi Tajiman johdolla. Japanilaista ohjelmaa tasapainottaa venäläisen Igor Stravinskin sekä W. A. Mozartin musiikki. Lokakuussa estradille nousevat myös orkesterin omat soittajat, kun lyömätön klarinettipari Gil Shaked-Agababa ja Kristjan Parts pääsevät irti.

Jyväskylä Sinfonian ja Kymi Sinfoniettan yhteistyö jatkuu marraskuussa. Kahden orkesterin konserteissa ohjelmassa on Lindbergin, Sibeliuksen ja Rahmaninovin musiikkia. Sibeliuksen viulukonserton solistina soittaa Juhani Heinonen -kilpailun voittaja Rebecca Roozeman.

Perinteisessä pyhäinpäivän konsertissa solisteina omilla teoksillaan ovat Jyväskylä Sinfonian soolosellisti Ilkka Kauppi sekä kroatialainen baritoni Matija Meić.

Suomen vanhimpiin mieskuoroihin kuuluva jyväskyläläinen Mieskuoro Sirkat juhlistaa 120-vuotista taivaltaan konsertilla, jonka ohjelmassa on Leevi Madetojan ja Jean Sibeliuksen kansallisromanttisia teoksia. Juhlakonsertin johtaa Okko Kamu, joka yksi Suomen kokeneimmista kapellimestareista.

Joulukonsertissa on tällä kertaa barokkiajan musiikkia: Georg Philipp Telemannin, Arcangelo Corellin, J. S. Bachin ja Antonio Vivaldin sävelet vievät kuulijat joulun tunnelmaan. Konsertin johtajana ja viulusolistina on Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, ja sopraanosolistina laulaa Lappeenrannan laulukilpailujen naisten sarjan vuonna 2019 voittanut sopraano Virva Puumala.

Jyväskylä Sinfonia konsertoi maakunnassa elo- syys ja lokakuussa

Syyskaudella 2019 orkesterin ohjelmaan kuuluu neljä maakuntavierailua: elokuussa Laukaaseen, syyskuussa Hankasalmelle ja Jämsään sekä lokakuussa Saarijärvelle.

Erin ja Jyväskylä Sinfonia Paviljongissa 14.11.

Marraskuun crossover-konsertin solistivieras on laulaja ja muusikko Erin. Erin on valovoimainen artisti, jolla on takanaan vuosikausien menestyksekäs ura. Jyväskylän Paviljongissa 14.11. akustisen folkmusiikin sävyt, kepeät ja kujeileva tunnelmat sekä elektropopin elementit soivat sinfoniaorkesterin säestyksellä.

Keinuhevosen kengittäjä -konsertit koko perheelle marraskuussa

Koko perheelle suunnatut Keinuhevosen kengittäjä -konsertit perustuvat Jukka Itkosen runokirjaan, joka kertoo kehitystarinan aina vauvan ensimmäisestä aamusta lapsen kasvuun. Hyvän tuulen konsertti sopii lapsille, vanhemmille, isovanhemmille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmistaimen kasvun ihmeestä.

Syksyn kamarikonserttisarjassa jousikvartettoja sekä romantiikan mestareita

Syksyn kamarimusiikkisarjan avaa syyskuussa Jyväskylän kaupungintalolla jousikvartetti, joka soittaa erityisissä olosuhteissa syntyneitä mestariteoksia: Antonín Dvořákin jousikvarteton nro 12 sekä Dmitri Šostakovitšin jousikvarteton nro 8.

Marraskuuhun Jyväskylä Sinfonian muusikot ovat suunnitelleet vuolaista romantiikan teoksista koostuvan ohjelman, jossa kuullaan sekä puhallin- että jousisoittimia pianolla täydennettynä.

Syksyn taiteilijatapaamiset

Syksyn taiteilijatapaamisissa kuullaan esiintyjien kuulumisia ja mietteitä illan teoksista teatterin kulmalämpiössä. Tilaisuudet alkavat klo 18.15 ja kestävät varttitunnin. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Ke 4.9. ylikapellimestari Ville Matvejeff ja säveltäjä Kalevi Aho

Ke 11.9. kapellimestari Eva Ollikainen

Ke 25.9. professori Atso Almila

Ke 9.10. shakuhachi-taitelija Tadashi Tajima

Ke 27.11. viulisti Rebecca Roozeman ja Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen

Ke 4.12. kapellimestari Okko Kamu

Syksyn liput ovat nyt myynnissä

Jyväskylä Sinfonian syksyn kausiliput sisältävät 10 konserttia ja vanhat liput tulee uusia perjantaihin 9.8. mennessä Jyväskylän kaupunginteatterin lippumyymälässä tai Lippupisteen myyntipisteissä.

Uudet kausiliput ovat myynnissä 13.–23.8. Kertalippujen myynti syyskaudelle on käynnistynyt 12.4.