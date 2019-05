"Jyväskylä kaipaa elvytystä, ja sen pitäisi nyt reagoida museoiden suosion nousuun", sanoo Jyväskylän nousun grafiikkakaupungiksi nähnyt museointendentti

Jyväskylän taidemuseon intendentti Jukka Partanen, 64, on nähnyt taidegrafiikan nousun, murroksen ja vakiintumisen Jyväskylässä. Taidemuseossa vuodesta 1986 työskennellyt Partanen on tiimeineen vastannut lukuisista kansainvälisistä ja kotimaisista näyttelyistä, Grafiikan pajasta, kursseista ja residenssitoiminnasta.

– Kun olen käynyt arkistoja läpi, vastaan on tullut kaikenlaista, jo unohtunutkin. Nykyvinkkelistä ei voi kuin ihmetellä, miten isot kansainväliset näyttelyt on saatu järjestettyä, kun oli vain puhelin, kirjeet ja faksi. Se, mitä sovittiin, myös pidettiin. Nykyisin pienten yksityiskohtien säätäminen vie kaiken ajan, kesäkuun alusta eläkkeelle jäävä Partanen sanoo.

Jyväskylällä on kuvataiteen kentässä maine grafiikkakaupunkina. Sitä tuskin ei olisi tullut ilman kolmea tapahtumaa: kansainvälisen grafiikannäyttely Graphica Creativan perustamista 1975, Suomen ensimmäisen julkisen grafiikan pajan syntyä 1978 ja Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelman tuloa 1981.

– Grafiikka sai hyvän, vahvan alun kaupungissa. Jyväskylästä lähdettiin tietoisesti tekemään grafiikkakaupunkia. Primus motorina oli läänintaiteilija Juho Karjalainen, jonka työtä Marjatta Nuorteva, Hannu Castrén ja Tarja Teräsvuori jatkoivat pitkälle 80-lukuun, Partanen kertoo.

Grafiikan pajalta on ponnistanut moni valtakunnallisesti tunnettu jyväskyläläinen taidegraafikko: Kirsi Neuvonen, Ulla Virta, Riitta Uusitalo, Aino-Kaarina Pajari, Jyrki Markkanen ja Tuomas Hallivuo.

– Grafiikan pajalla on ollut aina hyvä ja rento ilmapiiri, joka on houkutellut taiteilijoita myös maailmalta. Pajalla on tehnyt taidetta tähän mennessä 150 ulkomaista graafikkoa yli 30 eri maasta ympäri maailman.

Grafiikan paja on tätä nykyä osa taidemuseoon kuuluvaa Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamoa.

Grafiikan galleriatoiminta alkoi Halosen talossa 1981. Moni muistaa vielä jyrkät portaat, jotka oli kiivettävä päästäkseen perille tunnelmalliseen galleria Harmoniaan.

Galleriassa oli kodikasta vanhan talon henkeä, mutta Partanen sanoo jääneensä kaipaamaan vain puutarhaa.

– Kaikki oli kovin epäkäytännöllistä. Haloselta lähteminen 2012 koitui voitoksi, vaikka olimme järkyttyneitä, kun kaupunki laittoi Halosen talon myyntiin.

Veturitalleilla piha on ankeaa asvalttia, sisällä sen sijaan tiloja ei voi kuin ihastella.

– Lottovoitto tämä on grafiikalle. Täällä oli vain tiiliset ulkoseinät ja saimme vapaat kädet suunnitella kokonaisuuden: pajan, galleria, kurssitilan sekä tilat myös Luovan valokuvauksen keskukselle.

Partasen tiimiin ovat pitkään kuuluneet museoassistentti Anna-Leena Pesonen ja taidegraafikko Naoji Ishiyama.

Se mikä Veturitalleilla voitettiin tiloissa, hävittiin sijainnissa. Uuden kävijän voi olla vaikea löytää kadulta piilossa sijaitsevaa galleriaa, vaikka Veturitallit ovat keskustassa.

– Varmasti näin, mutta gallerian kävijäluvut ovat pysyneet kutakuinkin samoissa luvuissa.

Grafiikan kukoistus kaupungissa ei ole ollut itsestään selvyys. Historiaan mahtuu niin uhka Grafiikan pajan lakkauttamisesta kuin epävarmuus tiloistakin.

– Pahin tapaus oli laman jälkeen, kun kaupunki halusi ajaa alas koko pajan. Pistimme pystyyn kansainvälisen kampanjan, ja Kettunen säästi pajan. Paja on grafiikkapuolen elävä ydin, jota ilman kaikki kuihtuisi. Paja rikastuttaa kaupungin taide-elämää, ja sitoutuneet harrastajat ovat myös tiiviisti mukana toiminnassa, Partanen kuvaa.

Taidegrafiikka on suosittua kotien taidetta. Esimerkiksi maalauksiin verraten se ei vaadi taiteen hankkijalta isoja rahallisia satsauksia.

Taidegrafiikka on kuitenkin jäänyt näyttävän maalaus- tai veistotaiteen varjoon. Vierautta on lisännyt tekniikkapainotteisuus, jota taiteilijat ovat itsekin korostaneet.

– Pitkään taiteilijat puhuivat aina vain vaikeasta tekniikasta. Tämä kieli on taideyleisölle on ihan hepreaa. Ainoa paikka, missä tekniikan esittely toimii, on työnäytös, jossa katsoja voi nähdä, miten kuva siirtyy laatalta paperille, se on että wau!

Taidegrafiikalla oli myös pitkään historiallisena painolastina oikeaoppisesti tekeminen. Taidegrafiikan kuului olla guru Pentti Kaskipuron tavoin pikkutarkkaa, mustavalkoista ja eleetöntä. Puhuttiin salkkugrafiikasta.

– Grafiikan lehtiä säilytettiin salkuissa, lehtiä käänneltiin arvokkaasti ja katsottiin läheltä, ihasteltiin tekniikkaa, Partanen hymyilee.

Kotimainen taidegrafiikka vapautui kertarysäyksellä Jyväskylässä 1980-luvulla, kun amerikkalainen Karen Kunc saapui vetämään värillisen puupiirroksen kurssia. Kunc synnytti kokonaisen puupiirtäjien polven Suomeen.

– Sen jälkeen grafiikan vedokset suurenivat ja sarjat vapautuivat. Oli hyväksyttävää tehdä sarjoihin erilaisia töitä ja yhdistellä tekniikoita.

Grafiikka on vakiintunut kaupunkiin, mutta tuleeko enää uusia avauksia?

– Resurssit ovat vähentyneet kaupungilta ja taiteilijoilta. Ei heillä ole varaa osallistua kursseille entiseen tapaan. Samaan aikaan porukka ikääntyy, nuoria kaivataan. Koska Keski-Suomessa ei ole yhtään taidekoulua, nuoria taiteilijoita on vaikea saada tänne, ellei kaupunki itsessään viehätä ja tarjoa kiinnostavia asioita uransa alussa oleville.

Partasen mielestä grafiikka- ja kulttuurikaupunki kaipaa nyt pikaista elvytystä. Jyväskylän pitäisi reagoida museoiden nousuun, joka näkyy kaikissa isoissa kaupungeissa.

– Kuvataide on mukana kaupunkien kehityksessä, tekemässä kaupungista houkuttelevaa. Nykyään ei ilman taidetta ja kulttuuria voi vetovoimaa tehdä, se on vaan fakta, hän toteaa.

Kaupungin kulttuuritiloja järjestetään jälleen uudelleen. Partanen kannattaa niin sanottua hallintokorttelimallia, jossa kulttuuritoimijat sijoittuisivat uudisrakennukseen kaupunginteatterin viereen.

– Se olisi aivan loistava ratkaisu. Ei tarvitse ökyillä ja tehdä ylimassiivista, vaan sopivan kokoista. Momentum on nyt, kun toimijat ovat vailla pysyviä tiloja. Tartutaan nyt tähän!

Partanen ei itse tee grafiikkaa.

– Minulla ei ole sanottavaa taiteilijana. En halua lähteä mitään raapustamaan ilman syvempää motivaatiota. Taidegrafiikan mahdollisuus on siinä, että taiteilija tekee korkeatasoista, mielenkiintoista ja temaattisesti syvää taidetta. Se pätee jokaiseen taiteen lajiin.

Taiteen katsojana Partanen luonnehtii itseään vanhanaikaiseksi.

– Haluan, että teos koskettaa minua itsenään ilman, että minun on luettava kymmeniä sivuja ymmärtääkseni mistä on kyse. Tärkeintä on kohtaaminen, syntyykö sitä vai ei. Uran varrella on ollut paljon hienoja kohtaamisia ja paljon teoksia, jotka eivät ole jääneet mieleen.

Grafiikkatriennaali Graphica Creativan kautta jyväskyläläisyleisön ulottuville on tuotu uutta kansainvälistä taidegrafiikkaa.

Partanen on tehty alkutyön taidemuseossa syyskuussa avautuvaa seuraavaa näyttelyä varten. Hän jättää hyvin mielin työn seuraajille.

– Olen tehtäväni tehnyt, hyvä kun tulee uusia kasvoja. Väki vaihtuu nyt museoissa kautta Suomen, kun kaikki me 80-luvulla tulleet väistymme, hän sanoo.