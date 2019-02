Jyväskyläläinen Teatteri Eurooppa Neljä täyttää 30 vuotta – Juhlavuoden aloittaa tänään nähtävä uusi lastennäytelmä

Saarijärvellä 1980-luvun ehtoopuolella sai alkunsa Suomen suurin aktiivisesti kiertävä ammattiteatteri, joka on hurmannut lapsia ja aikuisia jo kolmen vuosikymmenen ajan. Teatteri Eurooppa Neljän juhlavuoden aloittaa lastennäytelmä Pate, viidakon kuningas, jonka ensi-ilta on lauantaina 2. helmikuuta.

– Viime vuonne esittämämme Pate aarressaarella -näytelmän saaman palautteen jälkeen päätettiin tehdä Patesta toinenkin näytelmä. Saatiin kantaesitysoikeudet, ja nyt on treenattu ahkerasti, ohjaaja Tanjalotta Räikkä kertoo.

Yli 5-vuotiaille suunnatussa musiikkinäytelmässä Pate (Tommi Niemi), Senja (Neija Välilä) ja Totti-koira (Maiju Jokinen) päätyvät Borneon sademetsiin, jossa kapteeni Hahab (Välilä) uhkaa viidakon apinoita ja luontoa. Mukana on myös Jari Silvennoinen, joka esittää isää ja viidakon orankia. Musiikki on näytelmässä tuttuun tapaan isossa roolissa, ja siitä vastaa TE4 Band. Kappaleet on säveltänyt kapellimestari Toni Lepistö.

– Yleisö pääsee uppoutumaan näytelmän maailmaan lisäksi käsiohjelmassa olevilla tehtävillä, joiden toteuttamisesta voi lähettää meille kuvan. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja, ohjaaja vinkkaa.

Lastennäytelmää esitetään Jyväskylän lisäksi ympäri Suomea. Tarkat esiintymispäivät ja -paikat kannattaa tarkistaa teatterin tapahtumakalenterista.

Kesäteatteriesitykset ovat todennäköisesti Eurooppa Neljän tunnetuinta sisältöä. Teatterin historian alkutaivalta valottavaa Mies, joka tiesi liikaa -näytelmää esitetään ensi kesänä Kievarin Kesäteatterissa Äänekosken Hietamalla. Musiikkikomedian ohjaa Matti Kuikkaniemi, joka vastasi Eurooppa Neljän ensimmäisestä näytelmästä kolmekymmentä vuotta sitten.

– Rooleissa nähdään tuttuja kasvoja vuosien varrelta, muun muassa perustajajäsen Kunto Ojansivu, teatterin tuottaja Kimmo Suortamo paljastaa.

Esittelytekstin mukaan esitys sisältää nostalgiaa ja historiaa, mutta Eurooppa Neljän tyyliin äkkiväärästi, musisoiden, itkien ja nauraen.

Juhlavuotta juhlistettiin varkain jo viime vuoden puolella Kaikken aikojen naurut -juhlashow’lla, jonka sisältämät sketsit tuodaan viralliselle juhlavuodelle pienin muutoksin. Tuottajan mukaan ”bilebändimäisempi” versio esityksestä saa ensi-iltansa Muuramessa parin viikon päästä. Loppuvuoden ohjelmistoa Eurooppa Neljä ei vielä paljasta, mutta mielenkiintoisia ja yllätyksellisiä sisältöjä kannattaa teatterilaisten mukaan odottaa.