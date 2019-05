Jyväskyläläinen muusikko Ossi Valpio ja työryhmä saivat Keski-Suomen Kulttuurirahastolta 22 000 euroa rap-musiikin saloja nuorille avaavan RäppiÄppi-mobiilisovelluksen kehittämiseen

– Riimipsykoosi on tila jossa kaikki ympärillä näkyvät asiat muuttuvat mahdollisiksi riimeiksi, kuvailee Ossi Valpio edistyneen tason rap-valaistumista kantapaikassaan Koto Designmarketissa, tuplaespresson äärellä.

RäppiÄppi-mobiilisovelluksen kautta Suomen kasvava nuoriso tulee nousemaan riimien rustaamisessa kansainväliselle mestaritasolle. Mutta miten sovellus toimii? Valpio empii tovin ennen suostumistaan haastatteluun.

– Meidän ideamme on mielestäni todella hyvä, eikä tällaista ole myöskään ennen tehty. Mutta no, kyllä tästä uskaltaa varmaan jotain varovaisesti puhua mediallekin nyt kun rahoitus on järjestynyt, vakuuttuu Valpio lopulta.

Paljon jätetään kuitenkin vielä verhon taa, sillä kokeilemaan RäppiÄppiä pääsee vasta syksyllä. Viisihenkinen kehitystiimi työskentelee Kulttuurirahaston apurahan voimin sovelluksensa parissa kesän, ja betaversion on määrä valmistua syyskuussa.

– Tältä tää näyttää tällä hetkellä, Valpio hymähtää, ja antaa yllättäen puhelimestaan kokeiltavaksi varhaisen luurankoversion sovelluksestaan.

Sovelluksessa minun täytyy keksiä riimejä sanalle Jyväskylä, ja koukutun heti. Kieli ja sanat ovat toimittajana lähellä sydäntä, ja luovuudesta pisteitä antavan sovelluksen pohja on jo luurankoversiossaan palkitseva.

– Nyt tässä ei ole kuin tekstiä, mutta lopullisessa versiossa meillä on pitkälle hiottu, hiphop-kulttuuria edustava ulkoasu sekä paljon muuta pelillistä sisältöä. Eri kaupunkien legendaariset räppimestat tulevat olemaan edustettuina, kuvailee Valpio ja luettelee esimerkkeinä muutaman tärkeän sijainnin Jyväskylän skenen ydinalueelta.

Vaikka idea toimii myös aikuiseen makuun, on RäppiÄppi suunniteltu herättämään räpin kipinä nousevaan polveen.

– Vaikka koneet ja sovellukset ovat nykyään kaikkien saatavilla, ei monella nuorella ole uskallusta nousta mikin ääreen, Valpio sanoo.

Valpion ja tovereiden aloittaessa riimit tehtiin käsin paperille. Pitkään rap-työpajoja kouluissa ja nuokkareilla vetänyt MC tuntee myös nykynuorison haasteet.

–Toivon, että esimerkiksi se jengi, joka tuntee paperilla riimittelyn vaikeaksi voisi riemastua riimien maailmasta sovelluksen kautta.

Pelkän vapaan rimmaamisen sijaan sovellus antaa pelaajalle esimerkiksi erilaisia haasteita ja aikarajoituksia.

– RäppiÄppiä kehitetään myös työkaluksi äidinkielen ja musiikin opetukseen sekä maahanmuuttajille suomen kielen oppimiseen. Tätä kautta viemme kaunista kieltämme uusille leveleille!

Jyväskylällä on vahva maine suomen rap-skenessä

Jyväskylä ja sen varhainen rap-skene on tärkeä tekijä Ossi Valpion ja muun työryhmän historiassa. Valpio ja niinikään sovelluksen parissa työskentelevä Joniveli aloittivat räppäämään yhdessä jo ysärin lopulla.

– Joniveli oli kuuleman mukaan tehnyt elektronista musiikkia ja mentiin vaan Kuusiston Jonnen kanssa koputtamaan oveen, että terve, tultaisiin räppäämään.

Aikaan ennen internetin yleistymistä yhteydenpito oli suorempaa. Riimiveli ja työryhmän jäsen Are voitti 2007 myös räpin SM-tittelin.

– Kaikissa bileissä oli aina ulkona räppiringit jossa jengi freestylesi koko ajan ja odotti pääsevänsä vielä mikkiin, jatkaa Valpio kuvaillen tunnelmaa 2010-luvun alun toisen aallon harjaa.

Nyt tätä tunnelmaa halutaan tuoda uudella tavalla nykynuorison ulottuville, sillä vaikka räppi voi kulttuurina Suomessa paremmin kuin koskaan, pystyy rakkaan skenen eteen ja sen kautta tekemään paljon – ja suoraan Jyväskylästä käsin.