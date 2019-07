Jyväskyläläislähtöinen Marika Halonen tekee graffitteja savulla – katso videolta, kuinka taiteilija katoaa vihreään usvaan

Jyväskyläläislähtöinen taiteilija Marika Halonen kävelee Lounaispuiston lavan takareunaan ja vetää sokan irti värisavupommista. Kohta tilan täyttää punainen savu, jonka keskelle Keskisuomalaisen valokuvaaja katoaa.

Toimittaja on ehdottanut, että Halonen posauttaisi pommin Galleria Beckerissä, jossa on juuri avautunut hänen savugraffitti-valokuvanäyttelynsä. Halonen on vastannut ei. Savun pigmentti on voimakkaan värjäävää ja se haisee voimakkaasti rikiltä, joten galleria taidelainaamoineen ei käy räjäytyspaikaksi. Niinpä jalkapallomatseista tutun savupommin posautus toteutetaan Lounaispuiston lavalla. Paikka on Haloselle rakas, sillä hän on asunut sen viereisessä vaaleanpunaisessa talossa.

Helsingissä asuva Halonen sanoo luovansa savupommeja kuvatessaan illuusion.

– Se on jonkinlainen utopia tai epätila todelliseen fyysiseen paikkaan. Värisavu muuttaa joutomaan hetkeksi toiseksi todellisuudeksi ja se kertoo ihmisen perimmäisestä tarpeesta tuoda itseään esille.

Näyttely teokset ovatkin pääasiassa valokuvia sarjasta "I was here". Moni on maalannut samanhenkisen tekstin graffitina seinälle.

– Graffitit ovat yhä jollaintapaa hyvin miehinen maailma, mutta näissä savuissa, joita teen on enemmän feminiiniä, leviävää ja pehmeyden tunnetta, Halonen sanoo.

Itse "savuaminen" kestää korkeintaan pari minuuttia, eikä lopputulos ole ennustettavissa. Savu ei tottele ihmisen mieltä ja joskus tuuli vie graffitin arvaamattomaan suuntaan. Lopuksi jäljellä on vain pieni, tulikuuma purkki, jonka jäähtymistä on odotettava ennen kuin sen voi poimia talteen.

Halonen toteutti ensimmäisen savugraffitinsa Laajavuoren metsässä 2014. Teosten taustana onkin usein luonto tai asutuksen reuna-alueet ja hylätyt talot.

– Teen näitä siellä missä itse kuljen ja missä tunnen oloni kotoisaksi, hän sanoo.

Valokuvissa ei näy ihmisiä, mutta Halosen Smoke of liberty -videoteoksessa hän ottaa soihtukätisenä Vapaudenpatsaana kantaa maahanmuuttoon. Suomi 100 vuotta -teossarjassa puolestaan nostaa esiin asunnottomien tilanteen.

– Punainen savu on paras väri. Se on hieno vasemmistolainen, aatteen väri, joka muuntuu hienosti vaaleanpunaiseksi, Halonen sanoo ja hymyilee.

Oriveden opiston kuvataidelinjalla ja taidekoulu Maassa opiskellut Halonen sanoo löytäneensä valokuvasta parhaan keinon omien ajatustensa esille tuontiin.

Kun Halonen laukaisee Lounaispuistossa pomminsa, kuuluu keveä "poks" ja rasiasta lentää kipinöitä. Savu kietoutuu taiteilijan ympärille ja kohta se ohentuu syvästä hempeäksi noustessaan korkeuksiin. Ilmaan jää vain kevyt värihuntu muistoksi tapahtuneesta ja kaiken hetkellisyydestä.

Taiteilija Marika Halonen tekee taidetta savupommeilla

Illusion vs Reality -näyttely Galleria Backerissä 14.8. asti.