Jyväskyläläismuusikko Litku Klemetti ehdolla Teosto-palkinnolle – "Ilmiömäinen taito kuljetella monipolvisia melodisia kuvioita"

Jyväskyläläismuusikko Litku Klemetti (Sanna Klemetti) on Teosto-palkintoehdokas soololevyllään Taika tapahtuu (2018).

– Litku Klemetti esittäytyy levyllään taitavana säveltäjänä, jolla on ilmiömäinen taito kuljetella monipolvisia melodisia kuvioita. Sanoitukset tukevat kokonaisuutta kertoen kiemuraisia tarinoita arkisista asioista, joista muodostuukin juonen edetessä suuri seikkailu, palkintoraati toteaa.

Teosto-palkintoehdokkaiksi on valittu tänä vuonna seitsemän teosta. Muut ehdokkaat ovat: Love – Color Dolor, Ođđa Áigodat – Solju, Snap Music – Sebastian Hilli, Tuomas Palonen – Tuomas Palonen, Under the Arching Heavens: A Requiem – Alex Freeman ja Vihapuheita ja rakkauslauluja – Laineen Kasperi.

Tekijänoikeusjärjestö Teoston palkinnolla palkitaan jakajan mukaan rohkeita, omaperäisiä ja innovatiivisia teoksia.

Palkinto jaetaan 1–4 teokselle tai teoskokonaisuudelle, ja palkintosumma on enintään 40 000 euroa.

Teosto-palkinnot jaetaan torstaina 25. huhtikuuta.