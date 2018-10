Jyväskyläläisporukan Taru Sormusten Herrasta -ruokamaraton kesti 13 tuntia – söivät kuin Klonkku, hobitit ja muut Tolkienin suosikkihahmot

Sisarusporukka toteutti Taru Sormusten Herrasta -ruokamaratonin Jyväskylässä sunnuntaina. Peter Jacksonin 12-tuntinen elokuvatrilogia tunnetaan lukuisista ruokailukohtauksistaan, sillä hobiteille tunnetusti ruoka maistuu.

Elokuvaharrastaja, Sunnuntaisuomalaisen toimittaja Aki Jörgensen toteutti sisarustensa ja näiden puolisoiden kanssa ruokamaratonin, jossa elokuvatrilogiaan kuuluvien elokuvien katselun yhteydessä syötiin ja juotiin samat ruuat kuin elokuvassa, vieläpä samassa järjestyksessä.

– Emme pitäneet juuri taukoja paitsi levyn vaihtojen yhteydessä, joten aikaa meni noin 13 tuntia. Toki valmisteluihin ja kauppareissuun meni aikaa jo etukäteen. Laadimme ruokakohtauksista ja ruuista listan ennen kauppareissua. Listan tekemiseksi muistelimme kohtauksia, googlettelimme aihetta ja jopa katsoimme pari kohtausta ennen kauppareissua, Jörgensen kertoo.

Kyseessä oli kolmas kerta, kun sisarukset pitivät Taru Sormusten Herrasta -ruokamaratonin. Ensimmäisestä kerrasta on yli kymmenen vuotta.

– Alun perin idea liittyi siihen, että elokuvassa on paljon kiehtovia ruokakohtauksia. Kuuluisin lienee se, kun käskynhaltija Denethor mässäilee kanaa ja tomaattia samaan aikaan kun hänen poikansa uhraa itsensä hänen käskynsä vuoksi. Ruoka on olennainen osa hobittien elämää ja elokuvan tarinaa, Jörgensen sanoo.

Reaaliaikainen listaus Twitterissä

Uutta oli se, että tällä kertaa Jörgensen raportoi ruokamaratonin tapahtumista Twitterissä, jossa tempaus keräsi satamäärin tykkäyksiä. Hän myös julkaisi aiheesta blogitekstin, jossa elokuvatrilogiaan liittyvät ruuat on listattu.

– Tämä siksi, että lista olisi itseä ja mahdollisesti muita varten olemassa jatkossa, ja vastaavan maratonin toteuttaminen olisi helpompaa, Jörgensen sanoo.

Yhteensä syömiskohtauksia on elokuvatrilogiassa Jörgensenin blogitekstin perusteella 45. Yhdessä kohtauksessa tosin saatetaan syödä tai juoda useampaa eri ruokaa.

Jörgensenin mukaan kun syömiskertoja on paljon, olennaista on muistaa pitää annoskoot kohtuullisina.

– Elokuvan aikana söimme kaiken aikaa tapas-henkisiä pieniä annoksia. Varsinaista ähkyä ei tullut, mutta kyllä välillä oli aika tukeva olo.

Erityisen haastava oli trilogian ensimmäisen osan The Fellowship of the Ring (Sormusten ritarit) alku, jossa syödään lyhyessä ajassa paljon.

– Ekan tunnin aikana oli paljon tekemistä. Toki siinäkin pystyi itse vaikuttamaan, ottiko esimerkiksi täytekakkua pienen vai ison palan, Jörgensen kuvailee.

Soveltamista riitti

Eniten soveltamista oli Jörgensenin mukaan ruuissa, joille ei löydy vastinetta reaalimaailmasta. Tällaisia olivat muun muassa örkkijuoma, enttijuoma, hobitin sormi tai örkin liha.

– Kun sääntönä oli, että syömme kaikkea, mitä elokuvassakin syödään, näitä oli hauska keksiä. Meillä örkkijuomana toimi sirkkasmoothie tai kurkuma-chili-shotti, hobitin sormena salamipötkö tai leipätikut ja örkkilihana kuivaliha.

Myös alkoholia, erityisesti olutta, nautitaan elokuvassa varsin tiuhaan tahtiin.

– Oluttuoppeja kohotellaan monessa kohtauksessa. Suosittelisin, että ainakin osa juomista kannattaa nauttia alkoholittomina vaihtoehtoina. Meillä kaikki oluet olivat tällä kertaa alkoholittomia, Jörgensen kertoo.

Rahaa elokuvamaratonin ruokiin meni Jörgensenin mukaan hieman yli 100 euroa, mutta tällä budjetilla söi kuusi henkilöä.

Valmistele etukäteen

Jos joku innostuu kokeilemaan vastaavaa ruokamaratonia, Jörgensenillä on antaa pari vinkkiä. Ensinnäkin tykötarpeet kannattaa valmistella etukäteen, jotta elokuvan pyöriessä ruuat löytyvät läheltä.

– Tällaista maratonia ei voi toteuttaa niin, että leffa laitetaan pyörimään ja sitten katsotaan, mitä kaapista löytyy. Kannattaa myös valmistella annokset sopivan kokoisiksi annospaloiksi. Näin ei tule syöneeksi liikaa. Tarkoitus on kokea elokuvaan liittyvä ruokaelämys, ei varsinaisesti mässäillä.

Elokuvamaratonissa katselu on Jörgensenin mukaan vähemmän keskittynyttä kuin jos katsottaisiin vain yhtä elokuvaa, sillä maraton on myös yhteisöllinen kokemus, jossa jaetaan kokemuksia.

– Ensimmäiseksi katselukerraksi en suosittelisi maratonia, mutta kun elokuvan on nähnyt usein, se toimii uudenlaisena lähestymistapana asiaan.

Seuraava askel ruokamaratonissa voisi Jörgensenin mukaan olla se, että elokuvatrilogian monista lihansyöntikohtauksista versioitaisiin uudet, kasvissyöjälle sopivat versiot.

– Olisi aika työlästä toteuttaa elokuvan ruokamaailma kokonaan kasvisversiona ja vielä niin, että possulle, jänikselle, peuralle ja hevoselle ja niin edelleen olisi omat korvikkeensa. Tässä voisi olla haaste jollekin kokeilijalle, Jörgensen vinkkaa.