Jyväskylän Kesä: La Rêveuse oli hentoa ja herkkää haaveilua

HAAVEILIJA – LA RÊVEUSE

Kajsa Dahlbäck, sopraano

Heidi Peltoniemi, viola da gamba

Eero Palviainen, luuttu

Aapo Häkkinen, cembalo

Yliopiston vanhassa juhlasalissa 6.7.,2019

Hieno ja hyvin suunniteltu ohjelma rakentui ranskalaisesta ja englantilaisesta barokkimusiikista lähinnä varhaisen ja keskisen barokin ajalta. Siihen sisältyi paljon suurenmoisia piirteitä, joita käytännöllisesti katsoen on mahdotonta mainita kaikkia erikseen. Kaikki yhtyeen jäsenet toivat oman osansa vaikuttavaan lopputulokseen.

Hento, herkkä ja harsomainen ote kuvaa ehkä parhaiten yhtyeen tulkintaa ohjelmasta. Tietysti tämä ei ole ainoa ”oikea” tulkinta teoksille, mutta sopi aivan erinomaisesti konsertin otsikon alla olevalle kokonaisuudelle. Kuitenkin laajempi värimaailma ja intensiteetti musiikille ei ole koskaan pahasta, mutta aina on kysymys makuasioista, jotka ovat hyvin henkilökohtaisia.

Sopraano Kajsa Dahlbäckin lähestymistavalle olivat leimallisia hienostuneisuus, äänen lämpö, lyyrinen herkkyys sekä suuri tekninen valmius koristeellisimmissakin lauluissa. Erityisesti viehätti H. Purcellin laulu If music be the food of love (Jos musiikki on rakkauden ravintoa) sekä J. Dowlandin Come, heavy sleep (Tule, raskas uni). Yhtyeen nopeasti reagoiva tuki oli inspiroituneen yhteistyön malliesimerkki.

Konsertti ei ollut ainoastaan Dahlbäckin juhlaa, vaan kaikki yhtyeen jäsenet täydensivät ohjelmaa omilla soolo-osuuksillaan. Eero Palviaisen luuttu soi totutun taidokkaasti. Hänen sormensa olivat yhtä varmat kuin hänen musikaalisuutensa. Heidi Peltoniemen viola da gamba soi kuin silkkihansikkailla pehmeästi soitettuna. Ajoittain vain korukuviot tahtoivat jäädä epäselviksi. Cembalisti Aapo Häkkinen oli uskollinen tyylinmukaisuudelle, eikä hän kadottanut näkyvistään musiikillista linjaa, jota hän kehitteli niin kypsällä ymmärryksellään.