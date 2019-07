Jyväskylän Kesä: Pinja Hahtola tuo tänään monologissaan lavalle Eino Leinon entisiä naisia ja suuren kirjon tunteita

Naistenvälinen solidaarisuus on näinä päivinä äärimmäisen tärkeää, aloittaa Anni Swanin hahmo monologinäytelmän Eino Leinon eksät, ja avaa terapiaryhmän nimeltä Anonyymit Apollon muusat.

Monologissaan näyttelijä Pinja Hahtola passittaa lavalle seitsemän hengen joukon merkittävän runoilijamme Leinon entisiä rakastettuja. Anonyymejä he eivät toki ole, vaan aikansa suuria kulttuurivaikuttajia. Mukana ovat kirjailijat Anni Swan, Aino Kallas, L. Onerva ja Maila Talvio, ensimmäinen vaimo Freya Schoultz, harpputaiteilija ja toinen vaimo Aino Kajanus, ja kolmas vaimo Hanna Laitinen. Puhe on tietenkin Leinosta.

Pintaan nousee mustasukkaisuutta, kilpailua ja vertaistukea sekä kaikkia mahdollisia tunteita, joita viinaanmenevän, romantillisen ja vaikealuonteisen Suuren Taiteilijan toinen puolisko tahi heila on voinut nahoissaan tuntea. Jotkut suhtautuvat Leinon kosteaan elämäntyyliin katkerasti, jotkut piilotellen, ja jotkut toiveikkaasti jaksavat uskoa parempaan huomiseen.

– Tilitettävää riittää, Hahtola naurahtaa.

– Ajatus esitykseen lähti vitsistä. Kollegaani pyydettiin esittämään Leinoa tämän muistokiven julkistamiseen, johon tokaisin spontaanisti, että tulen sitten sinne esittämään Leinon eksiä, niin saadaan vähän naisnäkökulmaa asiaan.

Kyseessä on esitys, jossa Hahtola pääsee näyttelemään herkullisia hahmoja ja revittelemään kunnolla. Mukana on paljon historiallista faktaa, mutta se esitetään komediallisin keinoin. Ja kuten tiedetään, usein totuus on tarua ihmeellisempää.

Yhtenä materiaalinaan Hahtola käytti Aino Kallaksen kirjeitä Leinolle, jotka ovat ’’hullaantuneisuudessaan hurmaavia’’.

– Kirjeissään hän on kuin teinityttö, vaikka oli tuolloin jo nelikymppinen neljän lapsen äiti.

– Kirjailija Maila Talvio taas on Natsi-Saksaan hurahtanut kulttuurimatami, jonka röyhkeys tekee hänestä hurmaavan.

Eniten Hahtolaa Kosketti runoilija L. Onervan traaginen tarina.

– Onerva oli läpi Leinon aikuiselämän tukena ja kumppanina, vaikka päätyikin naimisiin säveltäjä Leevi Madetojan kanssa. Viimeisiksi vuosikseen hän joutui mielisairaalaan pitkälti miehensä suosituksesta.

Esityksen kautta Hahtola tahtoo tehdä näkyväksi taiteilijamyyttiä, mutta saarnaavaa otetta hän on välttänyt. Hän ei kiistä Leinon arvoa, mutta sanoo tämän tuotantoon mahtuvan niin parempaa kuin hatarampaakin taidetta.

– Koen, että taiteilijamyyttiä on purettu viime aikoina hyvin, ja taiteilijuudesta on tullut arkipäiväisempää. Esimerkiksi teatterimaailmassa ihmiset ovat alkaneet arvostaa myös vapaa-aikaa ja perhettä. Enää kukaan ei voisi esimerkiksi mennä ympäripäissään lavalle näyttelemään.

– Ja kyllä taiteilijuuteen saakin liittyä jonkinlaista mystiikkaa! Kyse on siitä, että taiteilija-aseman varjolla ei voi enää toimia miten tahansa.

Naisen asema ennen ja nyt nousee toiseksi tärkeäksi teemaksi. Tarkkakorvainen voi kuulla viittauksia Me too -liikehdintään.

– Vanhentuneita nämä asiat eivät ole. Yli sata vuotta sitten naisasialiikkeellä oli kolme päätavoitetta: äänioikeus naisille, naimisissa olevat naiset pois holhouksen alta ja yhtäläinen palkka, ’’joka sekin varmasti pian meille suodaan’’, toteaa Swanin hahmo näytelmässä.

Sarkaa on siis vieläkin.

– Esitys on saanut kiitosta monesta suunnasta ja eri-ikäisiltä, myös Leino-tutkijoilta, kertoo Hahtola.

Eino Leinon eksät – enemmän ja vähemmän muusina Juomatehtaan studiolla (Vapaudenkatu 25) ma 8.7. klo 16.