Jyväskylän Kesä alkaa keskiviikkona – Puuppolan kasvatti Raimo Vertainen johtaa avajaiskonsertin

Jyväskylän yliopiston päärakennukselle johtava tie on aidattu puoliksi työmaa-aidoin. Yhdessä lukee Seis/Stop, toisessa neuvotaan käyttämään kypärää. Kolmannessa julistetaan, että alueella oleskelu on asiattomilta kielletty. Päärakennuksen ovi on kuitenkin auki ja aulaan astelee pukupusseja kantava, hyräilevä mies.

Leppoisa. Se on adjektiivi joka tulee mieleen Raimo Vertaisen käyntiä katsellessa. On ihan pakko kysyä, mikä kappale soi Guardia Nuevan kapellimestarin päässä.

– Why don’t we try slowdance -melodia. Se on mukavan nautittava, melodiavetoinen kappale, jonkalaiset ovat nykyaikana häviävä asia musiikissa. Musiikki on köyhtynyt ja sen on korvannut rytmi.

Vaikka haastattelu alkaa kritiikillä, se etenee pikemminkin ylistyksellä ja kiitollisuudella. Puuppolan Kuikassa syntynyt Vertainen esiintyy tänään Jyväskylän Kesän avajaiskonsertissa Guardia Nuevan ja Arja Korisevan kanssa. Koriseva juhlistaa konsertilla 30-vuotista uraansa, ja kolmatta kertaa festivaalilla esiintyvä 55-vuotias Vertainen näkee juhlan aihetta siinä, että saa avata festivaalin Korisevan kanssa.

– Tämä on kunnia-asia ja juhlavuosijuttu minulle, hän sanoo useaan kertaan.

Vertainen kävelee juhlasalin lavalle ja näyttää kädellään, kuinka samaa reittiä kulki aikoinaan Lasse Mårtenson.

– Muistan, kuinka Mårtenson käveli tästä ja meni soittamaan pianoa.

Jotenkin toimittaja melkein näkee vuonna 2016 kuolleen muusikko-teatterikapellimestarin askeleet.

Kun Vertainen opiskeli Keski-Suomen konservatoriolla syvästi arvostamiensa Alpo Pohjan ja Vladimir Dolgopolovin johdolla, hän istui usein yleisössä. Niin taisi istua opiskelukaveri Arja Korisevakin. Mårtensonin lisäksi Vertaisen mieleen ovat jääneet erityisinä muun muassa Veikko Sinisalon Kivi-ilta a Jyväskylä Sinfonia.

– Me kausikorttilaiset istuimme tuossa, hän sanoo ja näyttää riviä sisäänkäynnin yläpuolella.

Vertainen konsertoi itse salissa 20 vuotta sitten. Silloin vierellä oli niin ikään harmonikkaa soittava vaimo Sari Viinikainen ja keikkana Karjalaisten juhlat.

Arja Korisevan kanssa Vertainen on tehnyt yhteistyötä aikaisemminkin. Ajatus 30-vuotiskonsertista syntyi vuosi sitten. Vertainen luonnehtii konsertti guardiamaiseksi. Korisevan uraan kuuluneita kappaleita on siis sovitettu orkesterin tyyliin sopivaksi.

– Se on sellaista Guardian kielioppia, Vertainen sanoo hymyillen.

– Me tehdään laadukasta, energistä ja viimeisen päälle sovitettua viihde-, tango- ja iskelmämusiikkia.

Guardia Nuevan hovisovittajiin kuuluvat Vertaisen ohella muun muassa Jaakko Kuusisto, Mika Paasivaara, Marzi Nyman, Juha Yli-Kotila ja Mika Toivanen.

Vertainen muutti Jyväskylästä 1993 ja asuu nykyään Kokkolassa. Hän on perustanut kaksi musiikkifestivaalia (Talviharmonikka-festivaali ja Brahe Classica), neljä orkesteria ja opettaa Keski-Pohjanmaan konservatoriossa.

– Olen halunnut tehdä erilaisia asioita, hän sanoo.

Monipuolisen tekemisen ohella Vertainen korostaa kulttuurin monipuolista vastaanottoa. Moninainen tarjonta antaa ajatuksia ja vaikutteita. Vertaisen sormet elävät ilmassa kun hän näyttää, kuinka tulee poimineeksi yhdestä kappaleesta vaikutteet ja toisesta tuntemuksen.

– Se on se rikastuttava vuorovaikutus, josta filosofi Pekka Himanenkin puhuu.

Vertainen haaveili aikoinaan näyttelijän urasta ja sanoo ammentavansa teatterista myös musiikkiin.

– Musiikin fraasin muodostuminen ja sanallinen ilmaisu ovat tietyllä tapaa sama asia. Jos haluaa vaikka oppia kamarimusiikkia kannattaa katsoa kamariteatteria.

Vertaisen kädet lentävät taas. Hän näyttää kuinka teatterissa näyttelijä ottaa dialogissa kiinni toisen näyttelijän sanoista. Syntyy rytmi, joka on tyypillistä myös kamarimusiikille. Jos Vertaisen käteen laitettaisiin tahtipuikko, oltaisiin haastattelussakin eräänlaisessa konsertissa.

Haastattelun loputtua Vertainen katoaa juhlasalin portaisiin. Rapuista kuuluu hyräilyä. Olisiko taas se samainen Barry Manilowin kappale.