Jyväskylän kaupunginteatterin näytäntövuosi keräsi noin 53 000 katsojaa – yleisömäärä väheni, mutta sunnuntaikeikat osoittautuivat menestykseksi

Jyväskylän kaupunginteatterissa kävi syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana teatterissa noin 53 000 katsojaa.

Tammikuussa tapahtuneen suuren näyttämön lavanostimen hajoamisesta aiheutui kaikkiaan 24 esityksen peruminen, joka vaikutti yleisömäärään merkittävästi.

– Sydänmaan koko esitysperiodin ja myös muutaman muun suuren näyttämön esityksen yksittäiset peruuntumiset olivat meille kova paikka ja tekivät keväästä haastavan, teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen luonnehtii.

Eniten yleisöä keräsi hippimusikaali Hair, jonka yleisömäärä oli reilut 16 000.

Syksystä kevääseen esitetty Päivänsäteet-komedia keräsi lähes 9 000 katsojaa.

Kahdeksan teatterin yhteistyöesityksen, Miehen kylkiluun, näki noin 3 500 katsojaa.

Sunnuntaikeikat vetävät yleisöä

Valtaosa teatterilla järjestetyistä sunnuntaikeikoista täyttyi yli 90-prosenttisesti. Täysin loppuunmyytyjä keikkoja oli kauden aikana kolme: Tuomari Nurmio, Johanna Kurkelan ja Johanna Iivanaisen yhteiskonsertti sekä Semmarit. Paria paikkaa loppuunmyytyjä olivat myös Miljoonasateen ja Pate Mustajärven konsertit.

– Konsepti tuntuu toimivan ja keikkayleisö on löytänyt katsomoon kiitettävästi, keikkakiinnityksistä vastaava käyttöpäällikkö Tuukka Toijanniemi iloitsee.

Pienellä näyttämöllä tammikuussa ensi-iltaan tulleen Supernaiivin katsomo täyttyi noin 80-prosenttisesti. Mies joka kieltäytyi käyttämästä hissiä -monologi saatteli esittäjänsä Jorma Böökin eläkkeelle yli 85 prosentin täyttöasteella.

Luuseri-monologin näki Jyväskylän ja Keski-Suomen kouluilla reilut 2 200 yläkoululaista, Leijonan osa -teatteriseikkailuun osallistui yli 1 500 kakkosluokkalaista ja yleisölämpiössä esitetty Oi ihana Panama -satu viihdytti yli 800 pikkukatsojaa.

Syyskauden starttaa musikaaliklassikko Phantom – Pariisin oopperan kummitus

Kaupunginteatterin tulevan kauden suursatsaus on Phantom – Pariisin oopperan kummitus. Maiju Sallaksen ohjaama musikaaliklassikko tulee ensi-iltaan 7.9.2019.

Lokakuun alussa nähdään kaksi ensi-iltaa; suurella näyttämöllä Snoopi Sirenin ohjaama Tämä on ryöstö! -komedia ja pienellä näyttämöllä Anssi Valtosen ohjaama Elämä on juhla -lauluilta. Molempien ensi-ilta on 5.10.2019.

Marraskuun ensi-iltana 16.11. nähdään Timo Parvelan rakastettuun kirjasarjaan perustuva koko perheen musiikillinen seikkailu Ella ja Paterock, jonka ohjaa Katriina Honkanen.

Pienellä näyttämöllä toteutetaan yhteistyössä Zero Gravity Companyn kanssa nykysirkusteos Liljat, joka on koettavissa syyskuussa viidesti.

Syksyn keikkoihin kuuluvat muun muassa Eino Grönin 80-vuotisjuhlakonsertti ja Topmostin Happy Together -konsertti. Lisäksi sunnuntaikeikoilla nähdään muiden muassa Jarkko Martikainen ja Samuli Putro.

Syksyn vierailu-, yhteistyö- ja keikkakattaus löytyy kokonaisuudessaan teatterin internet-sivuilta.

Liput syksyn esityksiin ovat myynnissä. Teatterin lippumyymälä jää kesätauolle keskiviikon 29.5. jälkeen, kesäaikana lippuja voi hankkia Lippupisteen verkkokaupasta osoitteesta http://www.lippu.fi/.