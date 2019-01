Jyväskylän kaupunginteatterin nostolava romahti todennäköisesti rasitusmurtuman vuoksi

Jyväskylän kaupunginteatterin suuren näyttämön keskellä ammotti maanantaina suuri aukko. Aukon pohjalla seisoi torstaina romahtanut nostolava.

Maanantain tietojen mukaan romahduksen syy on todennäköisesti rasitusmurtuma. Se johti nostolavaa kohottavan parimetrisen ruuvin katkeamiseen kesken Sydänmaa-näytelmän ennakkoesityksen.

Viisi tonnia painava mekanismi romahti alas tiettävästi vain parikymmentä senttiä. Valtava massa aiheutti kuitenkin rakenteille siinä määrin tuhoa, ettei lavaa maanantaina onnistuttu nostamaan esimerkiksi tunkkaamalla. Tätä yritettäessä koko laite alkoi irrota perustuksistaan.

Koska painavan nostimen mekanismi on jumiutunut, ei laitteiston vaurioita tai katkennutta ruuvia ole päästy vielä tarkemmin tutkimaan.

Kaikki suuren näyttämön 12 suurta lavanostinta ovat käyttökiellossa, kunnes ne on tarkastettu. Erityisesti tarkastetaan jokaisen nostimen ruuvi, jonka katkeaminen aiheutti torstain romahduksen.

Ruuvien irrotusta varten jokainen nostolava on tuettava, ja maanantaina paikalla olleiden asiantuntijoiden mukaan kyseessä on huomattavan työläs ja suuri operaatio, vaikka temppu kuulostaakin yksinkertaiselta.

Nostolavojen tukeminen lattiatasoon on suunnitelma, jonka varaan kaupunginteatteri pitkälti laskee kevään suuren näyttämön toimintansa.

– Kaikki 11 käyttökuntoista nostolavaa tuetaan lattiatasoon, ja alas romahtaneen nostolavan jättämä aukko peitetään korvaavalla tasolla. Tämä on periaatteessa mahdollista tehdä jo tällä viikolla, toivoo teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen.

Suunnitelman onnistuminen johtaisi siihen, että ensi viikolla suurella näyttämöllä voitaisiin mahdollisesti esittää Hair-musikaalia ja Päivänsäteet-komediaa. Niissä molemmissa on käytetty nostimia, mutta molemmat voidaan ehkä toteuttaa myös tasaisella näyttämöllä.

– Molempien lavastusta ja tekniikkaa on muokattava ja esitystä harjoiteltava uusiksi, mutta se voisi onnistua, Hyttinen sanoo.

Suuren näyttämön täydellinen käyttökielto on jo purettu. Orkesterimontun yläpuolinen etunäyttämö on käyttökunnossa, ja siihen pystytettiin maanantaina Miehen kylkiluun lavasteita. Ulospanoltaan Hairia, Sydänmaata ja Päivänsäteitä pienimuotoisemman näytelmän ensimmäinen esitys on keskiviikkona. Muut suuren näyttämön tämän viikon esitykset on peruttu.

Jos Miehen kylkiluun, Hairin ja Päivänsäteitten tilanne näyttää olosuhteisiin nähden lupaavalta, voi Sydänmaan kohtalo olla karumpi.

– Sen tilanne on tällä hetkellä aivan auki. Siinä käytetään paljon nostimia, emmekä vielä tiedä, voidaanko sitä lainkaan sovittaa tasaiselle näyttämölle. Se perustuu niin pitkälti siihen, että tilaa käytetään eri tasoissa. Jos Sydänmaata ei saada toteutettua tänä keväänä, niin ensi-iltaa mahdollisesti siirretään vuodella, Hyttinen sanoo.

Maanantaina vaikutti siltä, että ainoa keino päästä käsiksi romahtaneen ja jumiutuneen nostimen rakenteisiin on sen pilkkominen.

– Todennäköisesti ainoa mahdollisuus on paloitella se, mutta työssä on palovaara. Siksi sitä ei voida tehdä esitys- ja harjoituskauden aikana, Hyttinen sanoo.

Tämä tarkoittaisi sitä, että romahtaneen nostimen kaikkia vikoja ja vaurioita päästäisiin tutkimaan vasta kesällä.

”Se oli veret seisauttava jymähdys”

Se oli totaalinen, veret seisauttava jymähdys, kuvailee nostolavan romahdusta jyväskyläläinen Helvi Kangas, joka seurasi ennakkonäytöstä torstaina.

Loppusuoralle ehtinyt ensimmäinen puoliaika näyteltiin loppuun, eikä katsomossa huomannut välttämättä lainkaan, että jotakin epätavallista oli tapahtunut. Kesken päättynyt esitys oli yleisölle pettymys.

– Ensimmäinen puolikas vaikutti todella onnistuneelta. Rankkoja aiheita käsiteltiin riemullisesti, Kangas sanoo.

Romahduksessa ei loukkaantunut ketään, eikä lava pudonnut metrejä vaan kymmeniä senttejä. Hieman ennen romahdusta lavalla seisoivat näyttelijät Eino Heiskanen ja Anni Pesonen.