Jyväskylän kaupunginteatterin senioridisco on jo aikaa sitten loppuunmyyty – mutta mitä siellä soitetaan?

Perjantaina historian siipi havisee hitusen sikäli, että Jyväskylän kaupunginteatterilla järjestetään ensimmäistä kertaa senioridisco. Pääsyliput menivät rymäyksellä loppuun, mutta eipä hätää, syksyllä on tarkoitus järjestää uusinta väljemmissä tiloissa.

Musiikkia soittavat kokeneet jyväskyläläiset DJ Puntti ja Salmela eli Matti Salmela ja Antti Siukola.

– Tarkoitus ei ole soittaa mitään harvinaisia singlen B-puolia, vaan ryhdikkäästi menemme hittilinjalla. Soittolistalla on 1970-luvun disco-iskelmiä ja Finnhitsejä.

Ainakin nämä kuullaan:

1.The Trammps: Disco Inferno

”Sopivan pitkä kappale, jonka sijoittaa noin setin puoliväliin, jolloin miehet ehtivät käydä saniteettitiloissa ja ehkäpä ottaa pullakahvit kanttiinista. Kappaleen rytmi laittaa luonnostaan lanteet liikkeelle”, kuvailevat Salmela ja Siukola.

2. Katri Helena: Kesän lapsi

”Kesää kohti, kohta viimeisen kerran kellonsiirron kera. Upeaäänisellä Katri Helenalla on vahvaa keskisuomalaista osaamista.”

3. Abba: Dancing Queen

”Tanssilattia on tässä päivädiscossa varmasti täynnä kuningattaria. Abba tanssittaa DJ:n näkökulmasta illassa kuin illassa.”

4. Boney M: Daddy Cool

”Boney M:n levyjä löytyy kiitettävästi kirpputoreilta, joten tämä valinta oli siksikin helppo. Saatavuus on taattu.”

5. Marion: Senorita por favor

”Räjäyttävä käännösiskelmä Chrisse Johanssonin sanoilla.”

6. Bee Gees: You Should be Dancing

Gibbin veljekset pistävät korkealla laullullaan ja svengaavalla rytmillä parastaan. Discolattia kuumana.