Jyväskylän kaupunginteatterin suuri näyttämö raunioina – etuosassa näytellään silti tänään viiden tähden farssi

Jyväskylän kaupunginteatteri -rukka kärvistelee jättimäisten teknisten ongelmien kanssa, kun suuri näyttämö on suurelta osin käyttökelvoton viime torstaina sattuneen lavanostimen romahduksen jäljiltä.

Näyttämön etuosa on kuitenkin käytössä – ja turvallinen, kuten teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen erikseen korostaa.

Se on ihan kiva tietää, sillä tänään keskiviikkona siinä esitetään Miehen kylkiluun Jyväskylän ensi-ilta. Yhdenkään tämän teoksen näyttelijän ei soisi humpsahtavan yllättäen aukeavaan kuiluun, sillä etukäteistietojen mukaan nyt on poikkeuksellisen hyvää luvassa.

Miehen kylkiluu on kahdeksan teatterin yhteistuotantonäytelmä, samaa sarjaa kuin edelliskaudella Jyväskylässäkin nähty Pesärikko. Pesärikon tapaan näytelmän on ohjannut taiteilijaprofessori Mikko Roiha, ja jälleen teos on kehuttu monipuolisesti aivan mahtavaksi elämykseksi jo ennen kuin sitä on Jyväskylässä esitetty kertaakaan.

Jyväskylän ensi-ilta on tuotannon 60. esitys, aiemmin Miehen kylkiluu on nähty jo Berliinissä, Kouvolassa, Kotkassa, Riihimäellä ja Kuopiossa. Turun ensi-ilta on ensi viikolla.

Helsingin Sanomat puhutteli Miehen kylkiluuta ”viiden tähden farssiksi”, jossa ”jokainen näyttelijä hehkuu”.

Tiistaina teosta esiteltiin etukäteen Jyväskylässä, ja hyvin hehkuvilta vaikuttivat näyttelijät Hannele Laaksonen (Kouvolan Teatteri), Anne Niilola (Kotkan Kaupunginteatteri), Ulla Reinikainen (Turun Kaupunginteatteri), Maija Siljander (Riihimäen Teatteri) ja Paavo Honkimäki (jyväskyläläinen Teatteri Eurooppa Neljä).

– On ollut aivan äärimmäisen hienoa. Olen tästä jutusta enemmän ylpeä kuin yhdestäkään toisesta, jossa olen ollut mukana. Tunnen todella suurta ylpeyttä, kun saamme tuoda tämän tänne minun kotikylälleni, sanoo Paavo Honkimäki.

Teos harjoiteltiin Roihan johtamien yhteistyöproduktioiden tapaan Berliinissä. Honkimäen mukaan ryhmä on toiminut alusta lähtien mainiosti.

– Me päätimme alusta lähtien olla ryhmä. Kun ihmiset päättävät hyväksyä toisensa sellaisina kuin he ovat, silloin hyvä tulee!

Miehen kylkiluu on Maria Jotunin vuonna 1914 kantaesitetty ihmissuhdekomedia, joka nyt nähtävässä versiossa äityy silminnäkijäkokemusten mukaan farssiksi, mutta fiksuksi sellaiseksi. Apteekkarilla on käynnissä mustasukkaisuusdraama rouvansa kanssa, toisaalla myös palvelusväellä on lemmenkuviohässäkkää.

Vuosi sitten nähty yhteistuotantonäytelmä Pesärikko oli raastava ja traaginen pohjalaistarina, Miehen kylkiluu on savolainen kaarteleva hupaelma. Silti yleisö on myös itkeä tihrustanut.

– Yleisö on itkenyt, vaikka tämä on hauska näytelmä – mutta tässä rakkaus otetaankin hyvin tosissaan, kertoo Hannele Laaksonen.

Ohjaaja Roihan sovituksessa tapahtumat on siirretty 1960-luvulle – tai ainakin siltä näyttävään aikaan.

Roihan mukaan ”tavoite on ollut kuvata Suomea, jossa meillä kaikilla on lämmintä ja kaikki pyrkivät omalla tavallaan hyvään”.

– Ja kuten rakkaudesta tiedämme, sehän ei koskaan mene ihan kohdilleen. Rakkaus on luonteeltaan sattumanvarainen ja oikukas, ja näytelmässäkin Amor ampuu nuolensa minne huvittaa ja ihan siinä järjestyksessä kuin huvittaa.

Miehen kylkiluun Jyväskylän ensi-ilta on tänään keskiviikkona. Jyväskylässä nähdään kevätkaudella yhteensä 14 esitystä. Kyseessä on Kouvolan Teatterin, Kotkan Kaupunginteatterin, Riihimäen Teatterin, Tanssiteatteri Minimin, Jyväskylän kaupunginteatterin, Teatteri Eurooppa Neljän, Turun Kaupunginteatterin sekä suomalais-berliiniläisen Vapaan Teatterin yhteistuotanto.