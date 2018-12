Jyväskylän musiikkikilpailut tulevat uudistuneina – Juhani Heinonen -viulukilpailu soi maaliskuun alussa

Keski-Suomen edistämissäätiön nuorille suunnatut Jyväskylän musiikkikilpailut järjestetään uudistuneina.

Juhani Heinonen -viulukilpailu soi seuraavan kerran 1.–6.3.2019, pianokamarimusiikkiin keskittyvä Ilmari Hannikainen -kilpailu puolestaan 24.2.–5.3.2020.

Viulukilpailu on suunnattu nuorille Suomen musiikkioppilaitosten viulistilahjakkuuksille. Vuodesta 1977 alkaen kolmen vuoden välein järjestetty kilpailu on järjestyksessään nyt viidestoista.

Viulukilpailun ohjelmistoa ja kategorioita on uudistettu: teosvalikoimaa on monipuolistettu viulukonserttojen osalta. Klassismin aikakauden viulukonserttojen sijaan ohjelmistossa on paljon romantiikan aikakauden taiturikonserttoja ja mukana on myös harvemmin kuultuja vaihtoehtoja.

Osallistujat jaetaan kolmeen ikäsarjaan kahden sijasta: 10–12-vuotiaiden sarjaan, 13–15-vuotiaiden sarjaan ja 16–24-vuotiaiden sarjaan.

Kilpailun alkuerät ja toisen sarjan finaali kisataan 1.– 6.3.2019 Hannikaissalissa, jossa 3.3. järjestettävää keskisarjan finaalia on säestämässä Suomen musiikkikampuksen opiskelijoista koostuva Campus Sinfonietta, kapellimestarinaan Kimmo Tullila.

Jyväskylän teatteritalolla 6.3. järjestettävää 16–24-vuotiaiden finaalia säestää kapellimestari Erkki Lasonpalon johtama Jyväskylän Sinfonia.

Viulukilpailun tuomaristossa istuvat Jaakko Kuusisto (pj), Anna-Liisa Bezrodny, Timo Hanhinen, Jan Söderblom ja Emma Vähälä.

Ilmoittautumiset alkavat tammikuussa 5.1.2019 Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön verkkosivuilla www.kesmes.fi.

Musiikkikilpailuja järjestää säätiön kanssa Suomalainen musiikkikampus oppilaitoksineen (Gradia, JAMK, JYU).

Kilpailuissa yhteistyökumppanina on Jyväskylän kaupunki.