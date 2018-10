Jyväskylän oopperan "oma tähtipari" Marjukka Tepponen ja Kevin Greenlaw palaavat näyttämölle La Bohème -oopperassa

Jyväskylän oopperan ”oma tähtipari”, sopraano Marjukka Tepponen ja baritoni Kevin Greenlaw, nähdään jälleen näyttämöllä Jyväskylässä. Oopperan seuraava produktio on Puccinin La Bohème. Tepponen tulkitsee ompelijatar Mimin roolin ja Greenlaw kirjailija Marcellon.

Ensi-ilta on uudenvuoden aattona 2019. Greenlaw esiintyy roolissa koko esityskauden, Tepponen neljässä viimeisessä esityksessä 30.1.– 8.2. 2020.

Jyväskylässä Greenlaw muistetaan nimiroolistaan Don Giovannissa, konserteista sekä Tepposen kosinnasta kesken uudenvuoden juhlagaalan 2014. Pari avioitui Jyväskylän maistraatissa 2016. Heillä on yksivuotias poika Evert.

Greenlaw debytoi tänä syksynä Suomen kansallisoopperassa Oopperan kummituksessa, jossa hän tekee Phantomin roolin.

Lukuisia oopperarooleja ja konsertteja tehnyt Tepponen on laulanut Mimin roolin muun muassa Kansallisoopperassa. Viime kesänä hänet nähtiin Faustin Margaretana Savonlinnan oopperajuhlilla. Hän on ollut kiinnitettynä myös Seattlen oopperataloon. Ensi vuonna hänellä on niin ikään ulkomaankiinnityksiä.

Tepponen on aiemmin esiintynyt Jyväskylän oopperan La Traviatan Violettana. Hän opiskeli Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa klassista laulua. Opinnot jatkuivat Sibelius-Akatemiassa, josta hän valmistui 2012.

La Bohème syntyy yhteistyössä kroatialaisen Rijekan oopperatalon kanssa. Oopperan ohjaa italialaissyntyinen, pitkään New Yorkissa asunut ohjaaja Fabrizio Melano. Legenda Melano on ohjannut muun muassa Metropolitaniin yli 20 teosta.

Jyväskylän oopperan orkesterina on Jyväskylä Sinfonia kapellimestarinaan Ville Matvejeff ja kuorona oopperakuoro ja Vox Aurea.

Ohjaaja Melano saapuu marraskuussa harjoituttamaan ohjauksen Jyväskylään.

La Bohème nähdään Rijekassa seuraavan kerran marraskuussa 2019, tuolloin mukana ovat kroatialaisten lisäksi Matvejeff sekä suomalaiset solistit, jotka esiintyvät myös Jyväskylässä.

Ooppera sijoittuu köyhien taiteilijoiden yhteisöön Pariisin talven kylmyydessä. Pääroolit on kirjoitettu kahdelle sopraanolle (Mimi, Musetta) sekä tenorille (Rodolfo) ja baritonille (Marcello).

Mimin roolissa nähdään ennen Tepposta kroatialainen sopraano Anamarija Knego, Musettana on Jyväskylässä aiemminkin esiintynyt sopraano Kaisa Ranta. Rodolfona on Rijelkan vakituinen solisti, slovenialainen tenori Aljaz Farasin.

Muita kotimaisia kiinnityksiä ovat muiden muassa basso Juha Kotilainen ja baritoni Markus Nieminen.

Oopperan esitykset ovat: la 4.1.,ke 8.1., to 9.1., la 11.1., pe 17.1., pe 24.1., to 30.1., pe 31.1., pe 7.2. ja la 8.2.

Lipunmyynti alkaa 20. helmikuuta 2019.