Jyväskylän valtuustoryhmien johtajat kannattavat konserttisalin rakentamista – Paviljonki pitää pintansa sijoituspaikkana

Konserttisalista keskustellaan nyt osana kaupungin kulttuuri-investointeja ja keskustan kehittämistä. Keskisuomalainen kysyi valtuustoryhmien puheenjohtajilta kantaa konserttisalin sijoituspaikkaan ja rahoitusmalliin.

Näitä kysyttiin:

1. Mitä ajattelet siitä, että konserttisalin paikkaa keskustassa on lähdetty uudelleen pohtimaan? Kannatatko Paviljonkia vai esim. Valtiontalon korttelia?

2. Keskusteluissa on esitetty, että salin rakentaminen voitaisiin rahoittaa ns. Hippos2020-mallilla. Kaupunki möisi rakennusoikeutta sillä ehdolla, että rakennuttaja sitoutuu musiikkisalin toteuttamiseen. Mitä mieltä olet tästä?

3. Tarvitaanko Jyväskylään musiikkisalia?

Ilona Helle (vihr.)

1. Vihreissä suurin osa konserttisalia kannattavista näkee, että se tulisi sijaita suunnitelman mukaisesti Paviljongin yhteydessä. Hankesuunnitelma valmistui vuonna 2016 ja Paviljongissa konserttisalilla on selviä synergiaetuja alueen muiden toimijoiden kanssa. Lutakko on tällä hetkellä myös hyvin saavutettavissa, ja se tulee tulevaisuudessa kytkeytymään vielä entistäkin paremmin ydinkeskustaan.

2. Kaikki innovatiiviset rahoituskeinot ja -tavat on hyvä selvittää. Toivottavasti käynnissä oleva kulttuuri-investointien projekti löytää hyviä malleja yhdistää julkinen ja yksityinen rahoitus.

3. Kyllä. Jyväskylä Sinfonia tarvitsee asianmukaiset tilat ja korkeatasoinen akustinen konserttisali palvelisi laajasti myös muita käyttäjiä. Investointi lisäisi kaupungin elinvoimaa ja tekisi Paviljongin alueesta entistä vahvemman kulttuuri-, messu- ja kongressikeskuksen.

Ahti Ruoppila (sd.)

1. Hyvä että keskustellaan, mutta olen sitä mieltä että paikka Paviljongin yhteydessä on yhä hyvä ja tukee siellä olemassa olevia toimintoja. Musiikkisali elävöittää kaupungin keskustaa, en lähtisi sitä aivan ydinkeskustaan ahtamaan.

2. Hippos2020 tuli kiihdytyskaistaa ohi muiden investointien. Se edustaa kytkykauppoja, joissa todelliset kustannukset piilottuvat. Kaupungilla on varaa rakentaa sali, mutta ei ylläpitää sitä. Konserttisaliin tarvitaan valtion, kaupungin, Keski-Suomen ja yritysten rahaa. Yhteisellä sponsoritahdolla on edistetty myös keskisuomalaista jääkiekkoa.

3. Tarvitaan akustisesti soiva musiikkisali. Elämysteollisuus, vapaa-aika ja hyvinvointi ovat tulevaisuuden työllistäviä aloja.

Katja Isomöttönen (kok.)

1. Hienoa, että Janne Viitamies on aloittanut työn keskustan kehittämisen ja kulttuuri-investointien suunnitelman laatimisessa. Nyt on hyvä aika kulttuuri-investointien suunnittelemiselle ja toteuttamiselle. On siis erittäin hyvä, että myös konserttisalin paikkaa on lähdetty pohtimaan. Tärkeintä ei sinänsä ole konserttisalin sijainti ehdottomasti Valtiontalon korttelissa tai Paviljongissa, vaan se, että Jyväskylän Sinfonia saa akustisesti toimivat tilat.

2. Täysin vastaava malli kuin Hippos2020 rahoituksessa ei välttämättä toimi konserttisalin rakentamisessa, mutta avoimin mielin odotan suunnitelmaa eri vaihtoehdoista myös rahoituksen osalta.

3. Kyllä. Meillä on tasokas ja kansainvälisestikin arvostettu orkesteri, joka tarvitsee akustisesti toimivat, arvoisensa puitteet konserteille. Samalla mahdollistetaan kunnon harjoitteluolosuhteet sekä pystytään lisäämään lipunmyyntiä, joka ei tällä hetkellä onnistu. Musiikkisali vahvistaisi entisestään Jyväskylän mainetta kulttuurikaupunkina ja varmasti lisäisi tunnettuutta ja kulttuurimatkailua kaupunkiimme.

Jari Colliander (kesk.)

1. Kyseinen kulmatonttihan oli suunnitelmissa ennen Valtiotalon myyntiä, myyntiprosessi jäi kesken ja paikaksi tuli Paviljonki. Paviljonkia on vaikea ohittaa, sillä siellä on jo olemassa P-tilat, aulatilat, ravintola ja messualueen muut mahdollistavat palvelut.

2. Musiikkisalin rakentamiseen ja sen kustannuksiin tarvitaan ehdottomasti ulkopuolista investoria, sillä Jyväskylä kaupunkina ei voi ottaa koko hanketta harteilleen. Konserttisali ei kata itse kulujaan.

3. Jyväskylässä tulisi olla musiikkisali, mutta hankkeessa tulee olla myös muita toimijoita, yksityisiäkin. Salin kanssa samaan rakennukseen sopivat esimerkiksi liiketilat, asunnot, hotelli ja ravintolat.

Irma Hirsjärvi (vas.)

1. Nyt on hyvä paikka kunnon keskustelulle tilainvestointien prioriteeteista. En näe järkevänä uuden paikan etsimistä konserttisalille. Nyt suunnitellulla paikalla Paviljongin kupeessa on synergiaetuja. Yksityisen rahan kerääminen olisi edistänyt projektia. Valtiontalon kortteli on logistisesti hankala isojen konserttiproduktioiden kohdalla.

2. Hippos2020-hankkeen kaltainen rahoitusjärjestelmä olisi varmasti toimiva myös kulttuurissa, osoittaahan se, että kymmenien miljoonien hankkeen toteuttamiselle ei ole mitään estettä.

3. Tarvitaan. Musiikki koskettaa kaikkia ikäluokkia ja iso sali pystyy vastaamaan sellaisiin tarpeisiin, mitä ihmiset konserttielämykseltä haluavat

Tapani Mäki (ps.)

1. Kuulun Paviljongin säätiön hallitukseen, joten olen hieman jäävi tässä. Minusta alkuperäisestä suunnitelmasta kannattaa pitää kiinni, eikä lähteä katselemaan muualle. Lutakon alue on salille sopivin, ja kustannukset eivät lähde kasvamaan samalla tavoin kuin jos sali tehtäisiin ydinkeskustaan. Lutakosta on tavallaan sovittu ainakin puheen tasolla.

2. En ota kantaa rahoitusasiaan. Ylipäätään voin sanoa, että budjetit kasvavat tavallisesti arvaamattomasti. Ylitysyllätyksiä ei kaivattaisi.

3. Tarvitaan, mutta ei ilman ehtoja. Kieltämättä vastakkainasettelu vaikkapa sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa nousee pintaan. Kannatan sitä, että varattomillakin ihmisillä olisi pääsy kulttuurin pariin.

Marika Visakorpi (kd.)

1. Suhtaudun kriittisesti siihen, että konserttisalia alettaisiin taas suunnitella uuteen paikkaan. Asiaa ja paikkaa on pyöritelty jo vuosikymmeniä ja suunnitelmia tehty. Nekään eivät ole ilmaisia. Täytyy olla todella hyvät perustelut siihen, että kaavailtua paikkaa taas vaihdettaisiin Lutakosta. Valtiontalon korttelivaihtoehto on aikanaan käsitelty.

2. Avainkysymys on rahoitus. Ryhmämme suhtautuu avoimesti erilaisiin läpinäkyviin ja hyväksyttäviin rahoitusvaihtoehtoihin. Hankkeen etenemiselle yksityinen rahoitus on välttämätöntä kaupungin rahoituksen lisäksi.

3. Tarvitsisimme todellakin paremman tilan Sinfonialle ja muillekin klassisen musiikin konserteille.