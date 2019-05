Jyväskylän venäläinen teatteri esittää ensi kertaa suomeksi

Jyväskylässä toimiva Art-Master-teatteri esittää torstaina ensimmäisen suomenkielisen näytelmänsä. Art-Master on Jyväskylän venäjänkielisten teatteri, joka on toiminut puolenkymmentä vuotta. Teatteri on tuottanut lukuisia ensi-iltoja ja järjestänyt kansainvälistä venäjänkielisen teatterin festivaalia vuodesta 2016.

Torstaina nähtävä #rakastanvihaan on teatterin nuorten ryhmän tuotanto. Kyseessä ei ole ensi-ilta, sillä aiemmin sama esitys on nähty venäjänkielisenä Jyväskylässä, Pietarissa, Kouvolassa ja viime viikolla Helsingissä.

– Yritämme löytää myös suomenkielistä yleisöä, sanoo Art-Masterin taiteellinen johtaja Kira Mirutenko.

#rakastanvihaan kertoo "rakkaudesta, tietenkin. Ja kuolemasta. Ja tulevaisuudesta. Vapaudesta".

Esityksen teksti on koostettu venäjänkielisestä kirjallisuudesta. Dramatisointi ja ohjaus ovat Kira Mirutenkon. Musiikkia on säveltänyt nuorisoryhmään kuuluva Malka Gotgilf.

Hauska sattuma on se, että Art-Masterin nuorisoryhmän suomenkielinen näytelmä nähdään vain päivää ennen kuin Jyväskylässä käynnistyy suuri nuortenteatterifestivaali Teatris. #rakastanvihaan esitetään Art-Master-teatterissa Kangaslammella (Laikuttajantie 2) torstaina kello 18.