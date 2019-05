Jyväskylässä alkaa tänään 50 nuorisoteatterin jättifestivaali – esityksiin on vapaa pääsy

Milloin Jyväskylässä on viimeksi järjestetty näin iso teatteritapahtuma?

Pasi Saarinen on hiljaa vain ihan lyhyen hetken.

– Ei varmaan ikinä. Verrataan vaikka Harrastajateatterikesään: tämähän on seitsemän kertaa isompi.

Puhe on viikonloppuna Jyväskylässä järjestettävästä nuorten Teatris-festivaalista. Perjantaista sunnuntaihin seitsemällä jyväskyläläisnäyttämöllä nähdään 50 ryhmän esitykset. Festivaali tuo Jyväskylään noin 750 nuorta teatterintekijää, ohjaajaa ja ryhmien tukivoimina matkaavaa. Festivaalia järjestää kourallinen pakattua työvoimaa ja vajaat parisataa talkoolaista.

Teatris on osa Suomen Nuorisoseurojen Nuori Kulttuuri -toimintaa. Itsekin monipuolisena teatterintekijänä kunnostautunut Pasi Saarinen on Nuori Kulttuuri -toiminnan toimialajohtaja.

Miltä näyttää tämän hetken suomalainen nuorisoteatteri?

– Vahva trendi, joka yhä vain voimistuu, ovat ryhmälähtöiset esitykset. Jokunen klassikko on meilläkin ohjelmassa, mutta yhä useampi ryhmä tekee esityksen, jonka teksti on peräisin tekijöiltä itseltään. Ne ovat usein hyvin kantaaottavia esityksiä, Saarinen sanoo.

Muutos on tapahtunut 2000-luvulla.

– Yksi tärkeä syy tähän on, että Suomessa on koulutettu paljon teatteri-ilmaisun ohjaajia ja draamaopettajia parin viime vuosikymmenen aikana. He työllistyvät usein nuorisoteatteripuolelle, ja heillä on avaimia tehdä esityksiä ryhmälähtöisesti.

Ryhmälähtöiset esitykset ovat Saarisen mukaan hyvä asia.

– Teatterin merkitys kasvaa, kun käsitellään asioita, jotka ovat tekijöilleen merkityksellisiä. Jyväskylässä on viikonloppuna ikkuna auki nuorten ajatusmaailmaan.

Esityksiä perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina Teatteri Miilulla, Veturitalleilla, Huoneteatterilla, Juomatehtaan studiolla, Aalto-salilla, TE4-klubilla ja kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Vapaa pääsy. Ohjelma verkossa: https://nuorikulttuuri.fi/.