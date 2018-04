Käyrätorvi kysyy soittajalta kylmää päätä

Radion sinfoniaorkesterin soolokäyrätorvensoittaja Jukka Harju aloitti instrumentin parissa yhdeksänvuotiaana ja debytoi varhain, 11-vuotiaana, Dublinissa EBU:n Nuorten solistien konsertissa vuonna 1986. Sittemmin Harju on sijoittunut useissa instrumenttinsa kansainvälisissä musiikkikilpailuissa ikäryhmänsä kärkisijoille ja esiintynyt eri orkestereiden edessä säännöllisesti niin Suomessa kuin ulkomailla.

RSO:ssa työskentelyn lisäksi hän opettaa, konsertoi solistina ja kamarimuusikkona sekä säveltää.

Huomenna Harjun torvi soi Jyväskylässä. Jyväskylä Sinfonian konsertin solistiteos on englantilaisen York Bowenin konsertto käyrätorvelle, jousille ja patarummuille.

Kuusikymmentäkaksi vuotta sitten sävellettyä teosta ei ole ennen Suomessa esitetty.

Harju toteaa Bowenin (1884–1961) olleen suosittu säveltäjä omana aikanaan. Kun aika jätti säveltäjästä, jäi hänen tuotantonsakin vähitellen unholaan.

– Hänen musiikkinsa oli varmaankin niin liitoksissa hänen muusikkouteensa, se lienee selitys, Harju aprikoi.

"Käyrätorven ääni tulee ikään kuin kaikuna, matkan päästä"

Harjulta kajahtaa -konsertti kuullaan Keski-Suomessa toistamiseen torstaina, jolloin Sinfonia tekee maakuntavierailun Jämsään.

Konsertit johtaa nouseva kapellimestarikyky Jukka Untamala, joka tunnetaan myös Kamus-kvartetin viulistina.

Sekä Jyväskylän että Jämsän konsertteja ennen pidetään taiteilijatapaaminen, jossa Jukka Harju kertoo ajankohtaiset musiikilliset kuulumisensa ja vastaa yleisön kysymyksiin.

Guinnessin ennätysten kirja nimeää käyrätorven maailman vaikeimmaksi soittimeksi oboen ohella. Harju tietää maineen, ja syventää instrumenttinsa julkikuvaa mielellään.

– On totta että ihan perusäänentuotto käyrätorvella on työläs ja arka prosessi. Siksi sen kanssa on esiintyessä mentävä tekninen suoritus edellä, että saisi oikeat äänet ulos, hän pohjustaa.

– Käyrätorveen liittyy kuitenkin paljon muutakin. Sen sointi on kiehtovan ristiriitainen mikstuura voimaa ja herkkyyttä, mystiikkaa ja kaikuja metsästysretkien laukkarytmistä, muusikko jatkaa.

Käyrätorvi on myös ainoa instrumentti, joka orkesterissa suuntautuu yleisöstä poispäin. Niinpä tila, jossa sitä soitetaan, vaikuttaa sointiin. Jos tila ei soi, ei soi torvikaan.

– Käyrätorven ääni tulee ikään kuin kaikuna, matkan päästä. Instrumentissa on yhtä aikaa läsnä jotain kaukaista voimaa, mutta myös inhimillistä lämpöä.

Myös niille, jotka ällistelevät mitä käyrätorvelle voi säveltää, on Harjulla vastaus valmiina.

– Käyrätorven ääni on lähellä lauluääntä. Kaikkea, mitä voi laulaa, voi kirjoittaa käyrätorvelle, hän sanoo.

Soittaminen kuin huippu-urheilua

Muusikolla on plakkarissa myös elokuva-alan tutkinto. Harju opiskeli ohjaajaksi kaksikymppisenä, kun pahaksi äitynyt tinnitus uhkasi katkaista musiikkiuran. Palo soittamiseen kuitenkin voitti ja soittoura jatkui.

– Käyrätorven soittaminen on huippu-urheilua, elokuvia voi ohjata myöhemmin.

Harju löytää yhtäläisyyksiä taidemuotojensa väliltä.

– Molemmat ovat taidetta ajassa.

Harju on niin ikään luennoinut 1700-luvun sonaattimuotojen ja nykynäyttelijä Richard Dreyfussin draamankaaren yhtäläisyyksistä.

– Täysin samoilla keinoilla niissä koukutetaan kuulija ja katsoja, pidetään yllä jännitys ja viedään käänteiden jälkeen kappale loppuun.

Konsertit 11.4. klo 19 Jyväskylän teatteritalossa, 12.4. klo 19 Jämsässä, Paunun koululla.