KAVI:n elokuvasarja alkaa maanantaina 11.2. Ilokivessä Fight Clubilla - kevään harvinaisuus ruotsalaisversio Salaman Juhannustansseista

KAVI:n eli Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kevään ohjelma Jyväskylässä sisältää seitsemän kokopitkää elokuvaa ja yhden lyhytelokuvan.

Sarjan aloittaa Ilokivessä maanantaina 11.2. David Fincherin ohjaama dystooppinen yhteiskuntakritiikki Fight Club vuodelta 1999 (K16).

Sarjan seuraavat elokuvat ovat: 25.2. Bernardo Bertolucci: Fasisti (Il Conformista, 1970, K16), 11.3. Alfred Hitchcock: Köysi (Rope, 1948, K16), 25.3. Don Bluth: NIMH – Rouva Brisby ja hänen salainen maailmansa (The Secret of NIMH, 1982, K7), 8.4. François Truffaut: Pehmeä iho (La Peau douce, 1964, K16), 22.4. Mika Kaurismäki Double Feature vol. 2: Jackpot 2 (1982, K7) sekä Helsinki Napoli All Night Long (1987, K12) ja 6.5. Arne Stivell: Juhannustanssit (Salamas Midsommardansen, 1970).

Elokuvat alkavat klo 18.

Liput 5 e. Ennakkoliput: kide.app, ennakkolipunmyynti päättyy esityspäivänä klo 16. Liput ovelta 30 min ennen näytöstä, vain käteismaksulla.

Salissa ei ole paikkanumerointia, paikat täytetään saapumisjärjestyksessä. Baari palvelee ennen elokuvan alkamista.

Sarjan järjestävät yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Keski-Suomen elokuvakeskus sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta.