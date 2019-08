Kaikki kasiluokkalaiset lähtevät taas liikkeelle kulttuurikohteisiin – Taidetestaajat-suurhankkeen viimeinen kausi alkaa

Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeen viimeinen lukuvuosi käynnistyi elokuun alussa. Kolmatta kertaa jokainen Suomen kahdeksasluokkalainen on kutsuttu yhteen oman maakuntansa ja yhteen pääkaupunkiseudun kulttuurikohteeseen. Kohteissa vilisevät niin ooppera, teatteri, konsertit kuin taidenäyttelytkin.

Ennen taidevierailuitaan nuoret saavat ennakkotietoa tulevasta, ja jälkikäteen he purkavat tuntemuksiaan yhdessä sekä puhelinsovelluksen kautta. Hankkeen tarkoituksena on purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina. Suomen Kulttuurirahaston lisäksi hankkeessa ovat mukana Svenska kulturfonden ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Keski-Suomesta testauskohteita löytyy tänä lukuvuonna kolme kappaletta. Helsinkiläinen ammattiteatteriryhmä Red Nose Company yhdistää näytelmässään kaksi huippukoomikkoa Ilmari Kainnon klassikkoteokseen Punainen viiva. Klovnerian keinoin näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama vievät katsojansa kainuulaisen Korpiloukon mökkiin ja suomalaisen yhteiskunnan, äänioikeuden ja tasa-arvon juurille. Punaisen viivan esitykset nähdään Viitasaaren nuorisotalon teatterissa lokakuun toisella viikolla.

Jyväskylän taidemuseon Miltä maistuu taide? -näyttely esittelee ensi vuoden tammikuusta alkaen keskisuomalaista kuvataidetta aikaväliltä 1975–1998, jolloin taide nähtiin osana yhteiskunnallista muutosta. Taidetestaajat pääsevät tutustumaan näköharhan luoviin optisiin maalauksiin, taiteilijoiden värien ja valon käyttöön sekä osallistumaan työpajaan, jossa tutkitaan värin olemusta, sen vaikutuksia ja erilaisia merkityksiä.

Maalis- ja huhtikuun vaihteessa Jyväskylän kaupunginteatteri kutsuu testaajat vieraiksi Tämä on ryöstö! -näytelmään. Brittikomediassa seurataan mittaamattoman arvokkaan timantin epäonnisia ryöstöpuuhia.

Pääkaupunkiseudulle suuntaavat keskisuomalaiset pääsevät yhteen seuraavista vaihtoehdoista. Tarjolla on konserttien puolelta Tapiola Sinfoniettan Klasaribasari 3 – Harmonia musiikissa, Radion sinfoniaorkesterin Nuorta rakkautta! sekä UMOn Mikä Moog/mood Muka?. Sirkusta edustaa Tanssiteatteri Hurjaruuthin Talvisirkus ja tanssitaidetta Kansallisbaletin Lumikuningatar. Lavataiteen äärelle päästään myös Kansallisteatterin esityksessä Sapiens ja Kansallisoopperan La Bohèmessa.

Kansallisgallerian kohteista tarjolla on Kiasman Art Pro -näyttely, Sinebrychoffin taidemuseon Museomysteeri-näyttely ja Ateneumin Taidegeneraattori. Kielisuihkukohteen valinneet kasit pääsevät opettajineen Svenska Teaternin esitykseen The Play That Goes Wrong.

Taidetestaajat-hankkeen rahoittamat matkat käynnistyvät pääkaupunkiseudulle Keski-Suomesta heti syyskuun alussa.